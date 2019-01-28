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Emirhan Toper çiftlerde şampiyon

- Milli sporcu Emirhan Toper, Cruyff Vakfı Gençler Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda, Brezilyalı partneri Takaki ile şampiyonluğa ulaştı

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:33
Emirhan Toper çiftlerde şampiyon

ANKARA (AA) - Cruyff Vakfı Gençler Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Emirhan Toper, çiftlerde şampiyon oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18 yaş altı kategorisindeki tenisçilerin katılımıyla Fransa'nın Tarbes kentinde düzenlenen turnuva sona erdi.

Çift erkeklerde finale yükselen Emirhan Toper ile Brezilyalı Joao Lucas Takaki, Hollanda'dan Niels Vink-Maarten ter Hofte ikilisini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa uzandı.

16 yaşındaki Emirhan, teklerde de yarı final oynama başarısı gösterdi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 12:33
  1. Bedensel engelli
  2. Emirhan Toper
  3. tekerlekli sandalye
  4. tenis

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