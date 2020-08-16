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Emirgan Korusu'nda yangın

İstanbul Sarıyer'de Emirgan Korusu'nda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 22:00:00 - 2020-08-16 22:07:55

Sarıyer'de bulunan Emirgan Korusu'nda yangın çıktı. İtfaiye olay yerinde yangına müdahale etti.

İtfaiye müdahale etti

Verilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında İstanbul Sarıyer'de bulunan Emirgan Korusu içindeki ağaçlık alanda henüz tam olarak belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Yangın daha da büyümeden itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının neden çıktığı yapılan çalışmas sonrası netleşecek.

Çevresi duvarlarla çevrili

İstanbul Boğazı kıyısında, 47,2 hektarlık bir alanda yamaçlar üstüne yayılan korunun çevresi duvarlarla çevrili olması nedeniyle yangının kundaklama sebebiyle çıkmış olma ihtimalini artıyor.

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