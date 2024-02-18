Emirates, Türkiye'den personel arıyor
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bünyesinde olan Emirates havayolları Türkiye’de personel arayışlarına devam ediyor. Daha önce de Türkiye'de ilana çıkan Emirates bu sefer teknisyen alımı için ilan verdi.
Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates Türkiye’de personel arayışlarına devam ediyor. Emirates, kabin memuru arayışından sonra Türkiye’den teknisyen alımı için ilan açtı.
Türk teknisyenlerinin kabiliyetlerine güvenen şirketin açtığı ilanla 12-13 Mart’ta İstanbul’da, 15-16 Mart’ta ise Ankara’da görüşmeler yapacağı öğrenildi.
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