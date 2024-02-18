  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye kimsenin satmadığı denizaltı çeliğini üretti! O kadar kritik bir ürün ki, parayla bile alamıyorsunuz

Almanya istediği dünya düzenini açıkladı

ABD'nin yeniden Türkiye'ye teklif ettiği F-35'lerle ilgili şok detay! Duyan 'Sakın almayalım' diyecek

Otomobil satın almak için rehber! Nelere dikkat edilmeli? Kritik bilgiler: seçim için okuyanlar öğrendiler

Korkutan gemi Türkiye sularına yaklaştı! Uzman isim uyardı: O gemide HAARP silahı var, 5 ilimize dikkat

Çin'den Almanya'da barış çağrısı

ABD yönetiminden İsrail'e destek: Milyon dolar değerinde bomba gönderme planı! İş birliği görüşmeleri

MSB acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu!

Türkiye düşük maliyetli füze yapıyor! Dünya satın almak için peşinden koşacak, ismi belli oldu

Filipinler'de hayrete düşüren olay! Milyonlarca balık kıyıya vurdu! Kötü haber: Uzmanlar değerlendirdi
Ekonomi Emirates, Türkiye'den personel arıyor
Ekonomi

Emirates, Türkiye'den personel arıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-18 01:49:00 -
Emirates, Türkiye'den personel arıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bünyesinde olan Emirates havayolları Türkiye’de personel arayışlarına devam ediyor. Daha önce de Türkiye'de ilana çıkan Emirates bu sefer teknisyen alımı için ilan verdi.

Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates Türkiye’de personel arayışlarına devam ediyor. Emirates, kabin memuru arayışından sonra Türkiye’den teknisyen alımı için ilan açtı.

Türk teknisyenlerinin kabiliyetlerine güvenen şirketin açtığı ilanla 12-13 Mart’ta İstanbul’da, 15-16 Mart’ta ise Ankara’da görüşmeler yapacağı öğrenildi.

Emirates Türkiye, yerel acenteleri ile iftar yemeğinde buluştu
Emirates Türkiye, yerel acenteleri ile iftar yemeğinde buluştu

Ekonomi

Emirates Türkiye, yerel acenteleri ile iftar yemeğinde buluştu


ÖNE ÇIKAN VİDEO

THY Teknik AŞ Emirates’le 17 uçaklık bakım anlaşması imzaladı
THY Teknik AŞ Emirates’le 17 uçaklık bakım anlaşması imzaladı

Ekonomi

THY Teknik AŞ Emirates’le 17 uçaklık bakım anlaşması imzaladı

Gazprom ve Emirates derken Türkiye devine para yağdıracaklar! 8 milyon euro...
Gazprom ve Emirates derken Türkiye devine para yağdıracaklar! 8 milyon euro...

Spor

Gazprom ve Emirates derken Türkiye devine para yağdıracaklar! 8 milyon euro...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23