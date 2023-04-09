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Ekonomi Emirates Türkiye, yerel acenteleri ile iftar yemeğinde buluştu
Ekonomi

Emirates Türkiye, yerel acenteleri ile iftar yemeğinde buluştu

Yeniakit Publisher
2023-04-09 12:07:00 -
Emirates Türkiye, yerel acenteleri ile iftar yemeğinde buluştu

Emirates Türkiye Satış ekibi, Gastronometro öncülüğü ve iş birliği içerisinde, afet bölgesine destek amacıyla yerel acentelerinin katıldığı bir iftar yemeği düzenledi.

Cuma akşamı İstanbul’da gerçekleşen iftar yemeği sonrası Emirates Türkiye, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, katılım gösteren tüm acentelerine teşekkürlerini iletti.

Paylaşımda ayrıca şu görüşlere yer verildi: “Afet bölgesindeki esnafa destek olmak amacıyla organize edilen bu anlamlı projede, biz de Emirates olarak katkıda bulunmuş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Depremden etkilenen tüm il ve ilçelerimizin tez zamanda toparlanmasını umuyor, bizzat yerinde başka lezzetleri tatmayı ve oradaki hayatların tekrar normale dönmesini temenni ediyoruz.”

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