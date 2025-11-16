Emir Abi: Türkiye, Tarihi Bir Dönüşümün Eşiğinde

Emir Abi, insanlık tarihini, İslam coğrafyasının dirilişini ve Türkiye’nin yeni yüzyıldaki stratejik misyonunu anlatarak, “Milletimizin önünde büyük bir sorumluluk, büyük bir fırsat var” dedi.

“Anadolu, insanlığın kalbidir”

Konuşmasına, “Malumunuzdur ki Mezopotamya’nın kalbi, Avrasya’nın ortası, dünyanın merkezi Anadolu’dur” sözleriyle başlayan Emir Abi, Malazgirt’le başlayan, İstanbul’un fethiyle taçlanan ve Çanakkale’yle perçinlenen medeniyet yürüyüşünün, Türk milletine asırlardır süregelen bir kader yüklediğini ifade etti.

Bu kaderin yalnızca geçmişin bir mirası değil, geleceğin inşası için ilahi bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

“Saldırılar çok yönlü ve süreklidir”

Günümüz dünyasında tehditlerin sadece askeri veya ekonomik olmadığını belirten Emir Abi, “Bugün saldırılar kültürel, biyolojik, istihbarî ve dinî alanlarda sürmektedir. Bu, asırlardır farklı biçimlerde yürütülen büyük bir mücadelenin devamıdır” dedi.

Emir Abi, dünyanın yeni bir savaş dönemine girdiğini vurgulayarak, “Ulus devletlerle şeytani paganist akıl arasındaki çatışma; yapay zekâ, biyoteknoloji, dijital manipülasyon ve transhümanizm üzerinden yürütülmektedir. Bu savaşın hedefi insandır, imandır, yaratılıştır” ifadelerini kullandı.

“Şeytani akıl insanı Allah’tan koparmak istiyor”

İblis’in Hz. Âdem’e secde etmeyişiyle başlayan insanlık mücadelesinin bugün modern biçimlerde sürdüğünü belirten Emir Abi, “İblis’in gayesi hep aynı: Âdemoğlunu yaratılış gayesinden uzaklaştırmak. Bugün bunu teknoloji, ideoloji ve modernizm kılıfı altında yapıyorlar” dedi.

Tarih boyunca Firavunlardan Nemrutlara, emperyalist yapılardan bugünün küresel sistemlerine kadar uzanan bu aklın, insan fıtratını tahrip etmek üzerine kurulduğunu ifade etti.

“Sanayi Devrimiyle başlayan süreç, insanlığı dönüştürme projesidir”

Yaklaşık 250 yıl önce başlayan Sanayi Devrimi’yle birlikte bilimin, insanı özgürleştiren değil; köleleştiren bir güce dönüştüğünü belirten Emir Abi, “Modernleşme süreçleri insanın maneviyatını zayıflatmış, özgürlük ve insan hakları gibi kavramlar da bu amaca hizmet eden araçlara dönüşmüştür” diye konuştu.

“Osmanlı’nın yıkılışı, İslam coğrafyasının sömürgeleştirilmesidir”

Emir Abi, Osmanlı’nın çöküşünün sadece bir devletin sonu değil, İslam coğrafyasının siyasal ve kültürel bağımsızlığının da kaybı anlamına geldiğini ifade etti.

“Türkistan’dan Afrika’ya, Asya’dan Mezopotamya’ya kadar bütün İslam dünyası emperyalist planlarla birbirinden koparıldı” dedi.

Buna karşın Türkiye Cumhuriyeti’nin, bağımsızlık ruhunu koruyarak yeniden medeniyet yürüyüşüne başladığını vurgulayan Emir Abi, “Bugün hakkın, adaletin ve insanlığın temsilcisi tek yapı Türkiye’dir. Türk milleti bu bilincin öncüsüdür” ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz, kadim direniş ruhunun çağdaş yansımasıdır”

15 Temmuz hain darbe girişimini, “küresel şeytani aklın Türkiye’ye yönelik son büyük saldırısı” olarak nitelendiren Emir Abi, “O gece milletimiz yeniden tarih sahnesine çıktı. Alparslan’dan Fatih’e, Abdülhamid Han’dan Mustafa Kemal’e uzanan direniş geleneği yeniden dirildi” dedi.

Bu ruhun sadece bir gecelik değil, kadim bir uyanışın çağdaş yansıması olduğunu söyledi.

“Gençlik, bu dönüşümün öncü gücüdür”

Türkiye’nin geleceğini imanlı, vicdanlı ve bilinçli gençlerin kuracağını vurgulayan Emir Abi, “Genç kardeşlerimiz bilimi, dijitalleşmeyi, teknolojiyi milletinin lehine kullanmalı; ama köklerinden kopmadan büyümelidir” dedi.

“Öze dönüş, bir medeniyet çağrısıdır”

Konuşmasını “Öze dönüş bir slogan değil, insanlığın kurtuluş reçetesidir” sözleriyle tamamlayan Emir Abi, platformun yeni dönem hedeflerini de paylaştı.

Bu kapsamda ulusal ve uluslararası çalıştaylar, gençlik hareketleri ve akademik projeler düzenleneceğini açıkladı.

Basın toplantısına çok sayıda gazeteci, akademisyen ve sivil toplum temsilcisi katıldı.