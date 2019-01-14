Eminönü yatırımlarla canlanacak

Ekonomi Servisi

İstanbul’un dört bir yanında ‘İTO Sahada’ başlığı altında road show’a çıkmaya hazırlanan İstanbul Ticaret Odası yönetimi, merkez binasının bulunduğu tarihi yarımadada ticareti canlandırmak için kolları sıvadı. “Bizim önceliğimiz büyüme” diyen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Kültür Başkenti olan İstanbul’un kalbi olan tarihi yarımadada ticarete katkı sağlayacak projelerin gündeme geleceği müjdesini verdi.

Yeni kimlik

Bölgede İTO’ya ait değerli arazi ve binaların olduğunu kaydeden Avdagiç şöyle konuştu: “İstanbul çok değerli bir marka. Bize düşen bunu daha da parlatmaktır. Benim İstanbul vizyonum, turizm, finans ve lojistik anlamında bu şehri dünyanın ilk üç şehrinden biri olarak görmek. Bu anlamda İstanbul’u özel bir ticaret bölgesi olarak düşünüp, vergilendirmesinden, finansmanına kadar özel bir sistem tasarlanmasını öneriyorum.” “Bugün Eminönü bölgesi bir dönüşüm sürecinden geçiyor” diyen Avdagiç, “Otellere dönüşen hanlar ve restoranlara dönüşen dükkanlar ile bölge değişiyor. Bu dönüşümün iyi anlaşılması, bölgenin yeni kimliğinin doğru tarif edilmesi son derece önemli. Bölgenin 24 saat yaşar hale gelmesini istiyoruz. Bu noktada bizim Eminönü’nde sahip olduğumuz gayrimenkuller ile ilgili yürütmekte olduğumuz projeler var. TOBB’la ortak olduğumuz arazide İstanbul için sembol olabilecek bir kültür ve sergi merkezi yapacağız. Türk mimari ofislerinden daha önce öneriler alınmıştı, yenileyeceğiz” müjdesini verdi.

Ticaretin kalbi burada atıyor

Eminönü, Osmanlı’dan bugüne her zaman merkezi öneme sahip konumda. Sultanhamam, Kapalıçarşı, Perşembe pazarı, IMÇ, Tahtakale’de günde 1 milyar liranın üzerinde ticaret yapılıyor. İTO da, 430 bin üyesi ile dünyanın en büyük odalarından birisi olarak bölgenin kalkınması için projeler üretip devreye sokuyor.