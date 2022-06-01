Eminevim’in yeni reklam yüzü Engin Altan Düzyatan
Eminevim, yeni reklam filmi için oyuncu Engin Altan Düzyatan’la anlaştı.
Şirket yeni reklam kampanyasını yayınladı. Markanın reklam yüzü olan Düzyatan, tanıtım filminde ev almak isteyenlere Eminevim’in ‘Yetenekli Finansman’ kampanyalarını anlatıyor. 30 yılda 220 bini aşan teslimat sayısıyla toplumun her kesiminden milyonlarca aileye dokunan; yüz binlerce kişinin hedeflerine ulaşmasını sağlayan şirket, sunduğu finansal çözümlerle tasarruf sahiplerinin ev, araba ve iş yeri edinmelerine imkân tanıyor.