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Ekonomi Eminevim’in yeni reklam yüzü Engin Altan Düzyatan
Ekonomi

Eminevim’in yeni reklam yüzü Engin Altan Düzyatan

Eminevim, yeni reklam filmi için oyuncu Engin Altan Düzyatan’la anlaştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 22:04:00 -
Eminevim’in yeni reklam yüzü Engin Altan Düzyatan

Şirket yeni reklam kampanyasını yayınladı. Markanın reklam yüzü olan Düzyatan, tanıtım filminde ev almak isteyenlere Eminevim’in ‘Yetenekli Finansman’ kampanyalarını anlatıyor. 30 yılda 220 bini aşan teslimat sayısıyla toplumun her kesiminden milyonlarca aileye dokunan; yüz binlerce kişinin hedeflerine ulaşmasını sağlayan şirket, sunduğu finansal çözümlerle tasarruf sahiplerinin ev, araba ve iş yeri edinmelerine imkân tanıyor.

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