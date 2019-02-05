Eminevim’i referans gösterene hediye yağmuru! “Tavsiye Sizden Hediyesi Bizden”

Eminevim’in kayıtlı müşterilerine özel, şirketin tanıtımını yapan ve yeni müşteriler yönlendiren kişilerden oluşan Eminevim Kazananlar Kulübü yeni bir kampanyaya imza atıyor.

Gönüllülere çağrı

Eminevim’e kayıt yaptırmış bütün müşterilerini Tanıtım Gönüllüsü statüsünde olduğunu söyleyen Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Tanıtım gönüllüsü olan üyelerimiz, çevresinde ev ve araç sahibi olmak isteyen kişilere Eminevim’i tavsiye edip şubelerimize yönlendirdiklerinde Emin Puan ve Gezi Puan kazanıyor” dedi. Gönüllüler kazanmış oldukları Emin Puan ve Gezi Puanlarını hediye alımında ve gezi organizasyonlarında kullanabilecek.

Uygulama nasıl işliyor?

Eminevim’e dahil edilecek kişi sayısına göre kazanılan Emin Puanlar normalin üç katına kadar çıkartabilenler kazançlı çıkıyor. Eminevim’i tavsiye edilen kişinin ödediği katılım ücretinin yüzde 5 ile yüzde 15’i oranında Emin Puan taksitlerden düşürülüyor ya da hediye olarak kullandırılabiliyor. 28 Şubat tarihine kadar geçerli olan kampanyanın detaylarını ise Eminevim şubelerinden öğrenmek mümkün.

Gezi kampanyası da var

Eminevim’i tavsiye edenler için Emin Puan ödülüne ek olarak Gezi Puan da veriliyor. Tanıtım gönüllüleri Gezi Puanlarını yurtiçi gezilerde kullanabiliyor. Gezi Puanları en az 2 bin Gezi Puana ulaştığında Kapodakya, Çanakkale, Pamukkale, Edirne, Şanlıurfa, Gaziantep gezilerinden birine katılma şansı elde ediliyor. Kampanya ise 31 Mart’a kadar devam edecek.