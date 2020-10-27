Eminevim’den ev nasıl alınır? Eminevim’de kura nasıl oluyor?

Eminevim ev al | Ev sahibi olmak isteyenler bunun için en avantajlı yolları araştırıyor. Pek çok kişi Eminevim ile nasıl ev alabileceklerini merak ediyor. Peki, Eminevim sistemi nedir?

Eminevim elbirliği sistemi nedir?

Eminevim nedir? |Pek çok kişi Eminevim sisteminin ne olduğunu araştırıyor. Eminevim sistemi: Türkiye'de ve Dünya'da bir ilki gerçekleştirmiştir. Sistem; faiz ödemeden, kişinin bütçesine göre, dilediği yerden istediği gayrimenkulü alabilmesini sağlar. Sistemin özünde imece ve yardımlaşma vardır. Eminevim sisteminin bir adı da Elbirliği Sistemidir.

Eminevim’den ev nasıl alınır?

Faizsiz, taksitle ev sahibi olmak isteyenler Eminevim’den nasıl ev alabileceklerini merak ediyor. Bunun için sunulan üç seçenek bulunuyor. İşte, Eminevim’den ev sahibi olmanın üç yolu:

1.sistem

Taksitle ev sahibi olma sistemlerimizden çekilişli sistemde, taksitle ev almak isteyen kişiler bütçelerine göre peşinatlı ya da peşinatsız 40, 60, 80, 100, 120, 160 veya 200 aylık gruplardan birine dahil olur. Bu sistemde taksitler faizsiz ve vade farksızdır. Kişiler sisteme girerken bir defaya mahsus organizasyon ücreti öderler. Bu sistemde her ay yapılan çekilişlerde bir kişi ev sahibi olur. Ayrıca büyük bir avantaj olarak hiç kimse vadenin yarısından sonrasını beklemez. Örneğin, 100 kişilik bir grupta ilk 50 ay boyunca kura sonucu her ay bir kişi evini teslim alırken 51. aya geldiğinde kalan 50 kişi evini teslim alır.

2.sistem

Vade Ortası Sistem’de ev almak isteyen kişilerin taksitleri faizsiz, vade farksız ve sabittir. Hiç peşinat vermeden, sadece ilk taksit ve organizasyon ücretinin ödenmesiyle sisteme giren kişiler vade ortasını takip eden ay evlerini teslim alırlar.

3.sistem

Peşinatlı Sistem ile ev almak isteyen kişiler ödemek istedikleri peşinatı kendileri belirlerler. Peşinat düşüldükten sonra evin fiyatı direkt taksit sayısına bölünür. Ortaya aylık ödenecek taksitler çıkar. Bu sistemde taksitler faizsiz ve sabittir. Peşinatlı sistemde evin teslim tarihi verilen peşinata göre belirlenir. Peşinat ne kadar yüksek ise ev o kadar erken teslim edilir.

Eminevim’de kura nasıl oluyor?

Eminevim’den ev almanın üç ayrı yolu buluyor. Bunlardan ilki kura yani çekilişle olanı. Belirli sayıda gruplar belirleniyor ve her ay bir çekiliş yapılıyor. Böylelikle ismi çıkan kişiye o ay evi alınıyor.

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