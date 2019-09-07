0553 313 94 23

Eminevim İzmir Enternasyonal Fuarı’nda inovatif finansman sistemini anlattı

Eminevim’in, fuarda açılan standında Türkiye’nin farklı noktalarından ve yurt dışıdan gelen ziyaretçilere, faizsiz sistemle ev ve araç sahibi olabilmenin kolaylıkları anlatıldı

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:40
Eminevim İzmir Enternasyonal Fuarı’nda inovatif finansman sistemini anlattı

İSTANBUL (AA) - Eminevim, uluslararası katılımcıların olduğu İzmir Enternasyonal Fuarı’nda faizsiz finansman sistemini tanıttı.

Emin Grup açıklamasına göre, İzmir Enternasyonal Fuarı, farklı sektörlerden yüzlerce firmaya ev sahipliği yaptı. Yurtdışından önemli ülkelerin ve katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği fuara katılan ve dikkat çeken sektörler arasında özellikle konut sektöründe tercih edilen faizsiz sistem de yer aldı. Faizsiz Elbirliği Sistemi’nin öncüsü Eminevim’in, fuarda açılan standında Türkiye’nin farklı noktalarından ve yurt dışıdan gelen ziyaretçilere, faizsiz sistemle ev ve araç sahibi olabilmenin kolaylıkları anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, farklı sektörlerden katılımcıları ve önemli yatırımcıları buluşturan fuarın, global bir adım için fırsat olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Üstün, ticaret hacmi Türkiye’de en büyük sektörler arasında olan konut sektörüne kazandırdıkları Elbirliği Sistemi’ni, bu fuarla uluslararası katılımcılara tanıtma fırsatı bulduklarını aktardı.

Eminevim'in fuarda ziyaretçileri ağırlayacağı 10 günlük süre içinde özellikle yurt dışından gelen ve Türkiye’de ev sahibi olmak isteyen katılımcılara da sesleneceklerini bildinen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Elbirliği Sistemi’nin sunduğu kolaylıkların ve inovatif bir finansman sistemi olduğunun katılımcılara anlatıldığını belirtti.

Üstün, "Eminevim olarak geliştirdiğimiz faizsiz Elbirliği Sistemi ile Türkiye’de 145 bini aşkın kişiyi ev ve otomobil sahibi yaptık. Konut alımında ilk sıralarda tercih edilen bir sistem haline geldi ve on binlerce kişinin sadece konut değil, arsa, arazi ve otomobil alabilmesine imkan sağladı. Ülkemizde aylık yaklaşık bin 800 ev ve araç teslimatı yaparak ekonomiye 250 milyon TL civarında katkı sağlayan bir sistem oldu. Türkiye’de pazarın öncüsü ve lideri olduğumuz bu alandaki başarımızı artık global sahneye taşımak istiyoruz. Dört şubemizle hizmet verdiğimiz İzmir’de de bu önemli fuara katılarak Elbirliği Sistemi’ni uluslararası alanda tanınan bir finansman sistemi haline getirmek için ilk adımlarımızı atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:40
  1. Eminevim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehzadeler’in ’2020-2024 Yılı Stratejik Planı’ onay aldı
    1. Şehzadeler’in ’2020-2024 Yılı..
    2. Konya’da trafik kazası: 4 yaralı
    3. MEÜ Hemşirelik Fakültesi, Eğitici..
    4. Berberlerde okul mesaisi
    5. Tezgahlarlar bu yıl şen değil
    6. Amasya’da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama
    7. "Diş beyazlatmada macunlara,..
    8. Dinimizi nereden, nasıl öğrenmeliyiz?
    9. Merkezefendi’de Kış Spor Okulları..
    10. Zeus ile Tifon‘un savaşını anlatan..
    11. 100. Yıl Milli Mücadele Eskrim..
    12. Söke 26. Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve..
    13. Evin bahçesindeki kanepede ölü bulundu
    14. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden 3..
    15. Aydın efeleri kurutuluş gününü..
    16. Peygamberimizin dilinden eğitim
    17. Başkan Büyükkılıç, Yamula Patlıcanı..
    18. Sezonu başkanla açtılar
    19. 1 ayda 5 kilo verdiren mucize bal..
    20. Tekirdağ'da feci kaza! Otomobille cip..
    21. Eminevim İzmir Enternasyonal Fuarı’nda..
    22. Akşamlar Birlikte Güzel etkinliği..
    23. Odunpazarı’nda zabıta ve vatandaş el..
    24. Toprak sempozyumunda halk dansları..
    25. ABD'ye "demir dışı metal" ihracatı..
    26. İmamoğlu’nun yıkım furyasında tam gaz!..
    27. (Özel) Lösemi hastası çocuklara..
    28. Tekirdağ'da otomobille cip çarpıştı: 1..
    29. Vali Arslantaş, Yazıcıoğlu’nun ölüm..
    30. "Maarif okulları, Bosna Hersekliler..
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...