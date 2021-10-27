Emine Şenlikoğlu isyan etti: 17 yaşında nikahsız hamile kalınca sorun yok, evlenince...

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Emine Şenlikoğlu, katıldığı Youtube kanalında genç evlilik mağdurlarına dikkat çekerek, "17 yaşındaki kızlar fingirdiyor, hamile kalıyor sorun yok, 17 yaşında evlilik olursa, nikah olursa ceza alıyor" ifadelerini kullandı.

Yazar Emine Şenlikoğlu, "Karınca Sarayı" isimli YouTube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yetkililere çağrıda bulundu

"17 yaşında vaktiyle evlenmiş, iki üç tane çocuğu var. Şu anda hapiste." diyerek genç yaşta evlenenlerin mağduriyetini dile getiren Şenlikoğlu yetkililere konuyla ilgili çağrıda bulundu.

"17 yaşında nikahsız hamile kalınca sorun yok..."

Sorunun bir an evvel çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Şenlikoğlu konuşmasının devamında, "17 yaşındaki bir kız fingirdiyor, hamile kalıyor sorun yok, 17 yaşında evlilik olursa, nikah olursa ceza alıyor" ifadelerini kullandı.

"Ayıp olur diyerek konuşmadığımız konuda karşı taraf hamile kalıyor"

Zinanın sorun olmayıp meşru birlikteliğin cezalandırılmaya çalışıldığına dikkat çektiği için kullandığı ifadeden dolayı moderatör tarafından uyarılan Şenlikoğlu,

“Bazı kavramlar açık açık konuşulmayınca olmuyor. Ayıp olur dediğimiz konuda karşı taraf hamile kalıyor.” diyerek durumun vahametini dile getirdi.