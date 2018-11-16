‘Emine Şahin, asla provokatör değil’

Atatürk’e hakaretten tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan Emine Şahin’in avukatı Bülent Demir, Akit’e özel yaptığı açıklamada, “Tutuklanması kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Emine Şahin kardeşimiz İslami hassasiyeti yüksek samimi bir Müslümandır. Asla provokatör değildir” diye konuştu.

Emine Şahin masum

Emine Şahin’in tutuklanmasının hukuka uygun olmadığını, tahliye kararı ile bu yanlıştan dönülmesine rağmen kararın yeterli olmadığını ve müvekkilinin tamamen suçsuz olduğunu söyleyen Demir, Emine Şahin hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını, müvekkilinin haftada iki gün imza atmak zorunda olduğunu ve yurtdışı çıkış yasağı konduğunu ve hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandığını bildirdi.

Davanın düşmesi gerekir

Mahkemede gereken savunmayı yapacaklarını ve Emine Şahin’in dosyadan beraat etmesi gerektiğini belirten Avukat Demir, “Emine Şahin kardeşimiz İslami hassasiyeti yüksek samimi bir Müslümandır. Asla provokatör değildir! Emine Şahin kardeşimize olan desteğimiz sonuna kadar sürecektir” diye konuştu