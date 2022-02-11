Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs sürecine ilişkin, "Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Çamlıca Camii'nin çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle; “Öncelikle ilgi ve alakanıza çok teşekkür ediyorum. Koronavirüs sürecini çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben, iki Snovac üç de Biontech oldum. Bu aşıların tesiri ile de hamdolsun rahat bir şekilde ve kısa bir zamanda geçirmiş oldum. Yani 4-5 gün içerisinde aslında biz negatife döndük. Cuma ile birlikte halkımla bütünleşeyim istedim."

Emine Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl?

Emine Erdoğan koronayı atlattı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin de konuştu. Erdoğan, “Eşimin rahatsızlığı benden bir gün sonra başladı. Fakat henüz atlatamadı ve şu anda da bütün tedbirlere devam ediyor. Fakat rahatsızlığı inanıyorum ki pazartesi gününe kadar dua ediyorum inşallah atlatır. Çünkü seyahate birlikte gitmek gerekiyor. O beni yalnız bırakmaz. Muhakkak benle beraber olması lazım. Rabbim şifalar versin Ona da inşallah.” dedi.