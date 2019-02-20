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Emine Erdoğan'ın himayesinde başladı... 50 bin şişe toplandı!

Emine Erdoğan tarafından hayata geçirilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında pilot bölge seçilen Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yürütülen projeyle yaklaşık 50 bin plastik şişe toplandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:30
Emine Erdoğan'ın himayesinde başladı... 50 bin şişe toplandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında pilot bölge seçilen Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yürütülen projeyle yaklaşık 50 bin plastik şişe toplandı.

"En az 5 plastik şişe getir, bez çantanı götür" kampanyası çerçevesinde Safranbolu Tarihi Çarşı Kazdağlı Meydanı'nda Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Mili Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, plastik şişe getiren vatandaşlara bez çanta dağıttı.

Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sıfır Atık Projesi" çalışmalarının başarılı şekilde devam ettiğini söyledi.

Safranbolu'nun ilklerin şehri olduğunu dile getiren Ürkmezer, "Bu da Türkiye'de bir ilk oldu. Şimdi birçok yerde belediye, yönetim bu uygulamayı yapıyor. Bu kampanyanın başlama sebeplerinden birisi ocak ayı itibarıyla marketlerdeki naylon poşetlerle mücadele anlamında onların ücretli hale getirilmesi. Safranbolu'nun ismine yakışır şekilde bilinç oluşturma amaçlı proje başlattık." diye konuştu.

50 bin şişe toplandı

Proje kapsamında ekip oluşturduklarını, ekipte yer alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığında eğitim aldığını ifade eden Ürkmezer, Safranbolu'daki herkesin bu konuda işin içinde olmasını istediklerini vurguladı.

Bugün tarihi bir alanı seçtiklerini ve vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu aktaran Ürkmezer, "Bugünle beraber 50 bin plastik şişeye ulaştık. Çok önemli. Biz burada biriktirdik, topladık geri dönüşüme kazandırdık. İnşallah Sıfır Atık Projesinin tam olarak uygulanmasıyla daha da ileriye adım atacağız. Amacımız çocuklarımızın da bu hususta bilgilenmesini sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:30
  1. Karabük
  2. sıfır atık projesi
  3. emine erdoğan

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