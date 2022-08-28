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Aktüel Emine Erdoğan'dan "Şule Yüksel Şenler" paylaşımı
Aktüel

Emine Erdoğan'dan "Şule Yüksel Şenler" paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının 3. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 12:24:00 - 2022-08-28 12:25:13

Emine Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet mücadelesiyle ilham ve rehber olduğu hayatlarda var olmayı sürdüren Şule Yüksel Şenler'i vefatının 3. yıl dönümünde özlem ve rahmet ile anıyorum. Fikirleri ve hikayesi, her çağda idealleri olan insanlara ışık olacak" ifadesini kullandı.

Şule Yüksel Şenler Vakfı'nı ziyaretinden bir video paylaşan Emine Erdoğan, burada da "Şule Yüksel Şenler, benim için sabrın ve adanmışlığın hayattaki karşılığıdır." ifadesine yer verdi.

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