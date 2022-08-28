Emine Erdoğan'dan "Şule Yüksel Şenler" paylaşımı

Emine Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet mücadelesiyle ilham ve rehber olduğu hayatlarda var olmayı sürdüren Şule Yüksel Şenler'i vefatının 3. yıl dönümünde özlem ve rahmet ile anıyorum. Fikirleri ve hikayesi, her çağda idealleri olan insanlara ışık olacak" ifadesini kullandı.

Şule Yüksel Şenler Vakfı'nı ziyaretinden bir video paylaşan Emine Erdoğan, burada da "Şule Yüksel Şenler, benim için sabrın ve adanmışlığın hayattaki karşılığıdır." ifadesine yer verdi.