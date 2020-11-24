Emine Erdoğan'dan 'Öğretmenler Günü'ne özel videolu mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında, “İçinden geçtiğimiz zorlu pandemi şartlarında öğretmenlerimiz, çocuklarımızın okulla bağının kesintiye uğramaması için ter döküyorlar." ifadelerine yer verdi.

Öğretmenler Günü'ne özel videolu mesaj

Emine Erdoğan 4 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında, “İçinden geçtiğimiz zorlu pandemi şartlarında öğretmenlerimiz, çocuklarımızın okulla bağının kesintiye uğramaması için ter döküyorlar. Kapı kapı dolaşıp, çocuklara eğitim materyalleri dağıtan emektar tüm eğitimcilere şükran borçluyuz” ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan öğretmenlerle buluştu

Öte yandan Emine Erdoğan 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Devlet Konukevi'nde düzenlenen programda, Türkiye'nin çeşitli illerindeki köy okullarında, zorlu şartlarda önemli başarılara imza atmış öğretmenlerle buluştu.

Konuşmasına, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başlayan Emine Erdoğan, görevi başında şehit olan tüm eğitimcilere rahmet diledi.

Emine Erdoğan, "Kutsal olarak anılan bir meslek varsa o da öğretmenliktir. Ne mutlu sizlere. Sizler, bir çocuğun ikinci yuvası, yeri geliyor anne baba yarısı oluyorsunuz. Hiçbir omuz sizinkiler kadar yük taşımıyor. Çünkü sizin omuzlarınız, bir ülkenin geleceğini taşıyor. Hayat serüvenlerinde henüz tomurcuk halindeki çocuklarımızı gür ormanlar olmak üzere yetiştiriyorsunuz." diye konuştu.

"Kırsaldaki kadınlara da rol model oluyorsunuz"

Özellikle köy okullarındaki öğretmenlerin ortaya koyduğu çabayı takdir etmede kelimelerin yetersiz kaldığını belirten Emine Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Yalnızca bir eğitim yuvasının öğretmeni olmakla kalmıyorsunuz. Yeri geliyor tamiratı, temizliği de yapıyorsunuz. Okula gelip sobayı kuran da sizsiniz. Birçoğunuz belki de sobayla ilk kez atandığı köy okulunda karşılaşıyor. İnsanlar genelde öğretmenlerin tercihleri tutmadığı için köye atandıklarını sanırlar. Halbuki sizler, bayrağın dalgalandığı her yerin vatan olduğunu bilip o köy yollarına koşar adımlarla düşüyorsunuz.

Fedakarlık, özveri gibi kelimelerin karşılığını sizde bulduğuna inanıyorum. Köyün, kırsalın dinamikleri sizi bazen öğrencilerinizin ailelerine uzanmaya da itiyor. Elinizdeki meşalenin ışığı öyle parlak ki birçoğunuzun, çocukların anne babalarına dahi okuma yazma öğrettiğini biliyorum, işte bu bir aşk meselesi. Çocukların eğitimi yanında, köy kadınlarının güçlendirilmesi için de ter döküyorsunuz. Eğitiminizle, duruşunuzla, taşıdığınız değerlerle, kırsaldaki kadınlara da rol model oluyorsunuz."

"Çocuklarımız belki hayal bile edemeyecekleri mutluluklar yaşıyorlar"

Emine Erdoğan, köylerdeki özel şartların, öğretmenlerle çocuklar arasında daha özel bir bağ kurulmasını sağladığını vurgulayarak öğrencilerin birçok ilki öğretmenlerinden öğrendiğini söyledi.

Öğrencilerini, geliştirdikleri projelerle yurt dışına kadar götüren öğretmenler olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Birçok evladımız ve ailesi, sizin ortaya koyduğunuz vizyonla ilk kez uçağa biniyor, tiyatroya, sinemaya gidiyor. Açtığınız kapıların ardında, çocuklarımız belki hayal bile edemeyecekleri mutluluklar yaşıyorlar. Bir bakıyoruz, köylerimizden sınav birincileri çıkıyor. Hangi köy okulunun kapısını çalsak, hepsinde eşi benzeri görülmemiş bir başarı hikayesi sahneleniyor. Sizlere ne kadar teşekkür etsek az kalır." diye konuştu.

Emine Erdoğan, "Dünyanın gerçekten iyi eğitimli, manevi değerlerle donatılmış ve kendini iyiliğin hizmetine adamış bir nesle ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün dünyanın birçok yerinde söz sahibi, dünyaya yön veren önemli insanlar olduğunu anımsatan Emine Erdoğan, "İçinden geçtiğimiz şu zorlu pandemi döneminde, Türk bilim insanlarından aşı müjdesini aldık. Bu müjde sadece bize değil, insanlığa umut oldu." dedi.

Bilimde, teknolojide ve sanatta çığır açacak çocuklar yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Emine Erdoğan, "Özellikle kız çocuklarımızın bilim ve teknoloji alanlarına yönlendirilmesini çok önemli buluyorum. Çünkü Türkiye’nin gelecek hedeflerini yakalamasının ön koşulu, kızlarımızın çok iyi eğitimli olmasıdır." ifadelerini kullandı.