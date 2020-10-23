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Aktüel Emine Erdoğan'dan "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" paylaşımı
Aktüel

Emine Erdoğan'dan "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" paylaşımı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 15:40:42 -
Emine Erdoğan'dan "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" paylaşımı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sahiplendiği "Leblebi" isimli köpeği ile ilgili "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından "Satın alma sahiplen" etiketiyle yaptığı paylaşımda, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Fatih'teki Yedikule Hayvan Barınağı'ndan sahiplendiği "Leblebi" isimli köpeğin fotoğraflarına yer verdi.

Erdoğan, trafik kazası sonucu kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren, "Leblebi" isimli engelli köpeğini beslerken fotoğrafını da paylaşıma ekledi.

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