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Teknoloji Emine Erdoğan'dan NASA'nın yarışması için destek çağrısı! Oylar Van Gölü'ne
Teknoloji

Emine Erdoğan'dan NASA'nın yarışması için destek çağrısı! Oylar Van Gölü'ne

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NASA'nın düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 17:41:00 -
Emine Erdoğan'dan NASA'nın yarışması için destek çağrısı! Oylar Van Gölü'ne

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş ve mavinin her tonunun bulunduğu fotoğrafı, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yarışmanın yapıldığı oylama linki de paylaşarak, Van Gölü için destek çağrısı yaptı.

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