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Gündem Emine Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı
Gündem

Emine Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı

Yeniakit Publisher
2024-07-16 12:54:00 -
Emine Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Kaynadıkça kardeşliği pekiştiren, paylaştıkça bereketlenen, aşure aşının feyzi kalplere şifa olsun.' ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kaynadıkça kardeşliği pekiştiren, paylaştıkça bereketlenen, aşure aşının feyzi kalplere şifa olsun. Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Rabb'imden ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etmesini niyaz ediyorum."

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