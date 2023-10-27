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Gündem Emine Erdoğan'dan "Gazze" diplomasisi
Gündem

Emine Erdoğan'dan "Gazze" diplomasisi

Yeniakit Publisher
2023-10-27 07:16:00 -
Emine Erdoğan'dan "Gazze" diplomasisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Ürdün Kraliçesi Rania el Abdullah ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza bint Nasır ile telefon görüşmelerinde Filistin'de yaşananlara karşı daha güçlü ses çıkarılması, işbirliği ve dayanışmanın artırılması yönünde fikir birliğine varıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yaşanan sürece ilişkin yapılabilecek ortak çalışmalara yönelik Ürdün Kraliçesi Rania ve Katar Emiri'nin annesi Şeyha Moza ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Ürdün Kraliçesi Rania ile görüşmesinde, Filistin'de tarihin en yıkıcı dramlarından birisinin yaşandığına dikkati çeken Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda çok sayıda masum sivilin hayatını kaybettiğini ve bu kişilerin büyük bölümünün kadın ve çocuklardan oluştuğunu vurguladı.

"MÜSLÜMANLAR İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMALI"

Bu duruma sessiz, kayıtsız kalmanın düşünülemeyeceğinin, Türkiye, Ürdün ve Katar'ın ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların gönderilmesi için önemli çabalar sarf ettiğinin altını çizen Emine Erdoğan, Filistin halkı için Müslüman ülkelerin işbirliği ve dayanışmayı artırması gerektiğini aktardı.

Emine Erdoğan, "Bölge ve Müslüman ülke lider eşleri olarak, bizlerin de Filistin'de yaşanan katliamı, güçlü bir şekilde dile getirmemiz gerekiyor. Hissettiğimiz ortak acıda birleşmeli, seslerimizi daha güçlü ve daha gür hale getirmeliyiz." mesajını iletti.

"DAHA YÜKSEK SESLE ÇAĞRIDA BULUNULMALI"

Emine Erdoğan, Katar Emiri'nin annesi Şeyha Moza Bint Nasır ile görüşmesinde de Gazze'deki masum sivillerin yaşadığı drama dikkati çekti.
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"MÜSLÜMANLAR İŞBİRLİĞİNİ ARTIRMALI"

Bu duruma sessiz, kayıtsız kalmanın düşünülemeyeceğinin, Türkiye, Ürdün ve Katar'ın ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların gönderilmesi için önemli çabalar sarf ettiğinin altını çizen Emine Erdoğan, Filistin halkı için Müslüman ülkelerin işbirliği ve dayanışmayı artırması gerektiğini aktardı.

Emine Erdoğan, "Bölge ve Müslüman ülke lider eşleri olarak, bizlerin de Filistin'de yaşanan katliamı, güçlü bir şekilde dile getirmemiz gerekiyor. Hissettiğimiz ortak acıda birleşmeli, seslerimizi daha güçlü ve daha gür hale getirmeliyiz." mesajını iletti.

"DAHA YÜKSEK SESLE ÇAĞRIDA BULUNULMALI"

Emine Erdoğan, Katar Emiri'nin annesi Şeyha Moza Bint Nasır ile görüşmesinde de Gazze'deki masum sivillerin yaşadığı drama dikkati çekti.

 

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