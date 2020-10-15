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Aktüel Emine Erdoğan'dan "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" paylaşımı:
Aktüel

Emine Erdoğan'dan "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" paylaşımı:

"Kadınlarımız, tarımsal üretimin en büyük aktörlerindendir. Soframızdaki nimetin bize ulaşmasında onların emeği ve alın terinin payı büyük"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 17:06:27 -
Emine Erdoğan'dan "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" paylaşımı:

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadınların, tarımsal üretimin en büyük aktörlerinden olduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımında çiftçi kadınlarla fotoğraflarından oluşan videoya da yer veren Emine Erdoğan, "Kadınlarımız, tarımsal üretimin en büyük aktörlerindendir. Soframızdaki nimetin bize ulaşmasında onların emeği ve alın terinin payı büyük. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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