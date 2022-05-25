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Aktüel Emine Erdoğan'dan "Afrika Günü" paylaşımı
Aktüel

Emine Erdoğan'dan "Afrika Günü" paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "25 Mayıs Afrika Günü"nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 14:42:00 -
Emine Erdoğan'dan "Afrika Günü" paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afrika ülkelerine her yolculuğumun gönlümde yeri bir başkadır. Coğrafyalarımız farklı ama hissettiklerimiz aynı. Yıllar, ülkelerimiz arasındaki dostluk bağına güç kattı. Unutulmayacak hatıraları miras bırakan eşsiz coğrafyanın, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, Afrika gezilerinde çocuklarla çektirdiği fotoğraflara da yer verdi.

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