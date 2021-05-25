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Aktüel Emine Erdoğan’dan Afrika günü paylaşımı
Aktüel

Emine Erdoğan’dan Afrika günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Afrika günü’ dolayısıyla, Afrika’da çocuklarla olan fotoğrafı ile paylaşım yaparak ‘Afrika günü’nü kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 17:47:00 - 2021-05-25 18:17:31
Emine Erdoğan’dan Afrika günü paylaşımı

yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan anlamlı paylaşım.

Emine Erdoğan ‘Afrika günü’ dolayısıyla yaptığı paylaşımda Afrika ziyaretinden çocuklarla çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da, “Afrika, eşsiz potansiyeli ve özel insanlarıyla kalplerimizde ayrı bir yere sahip. Tarihi köklü bağlarımız temelinde başlatılan açılımla kıtada bir sevgi rotası çizdik, dostluk tohumlarını yeşerttik. 25 Mayıs #AfrikaGünü’nü kutluyor, dostluğumuzun daim olmasını diliyorum #AfricaDay” ifadelerini kullandı.

 

Yeni Akit Gazetesi

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