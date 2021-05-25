Emine Erdoğan’dan Afrika günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Afrika günü’ dolayısıyla, Afrika’da çocuklarla olan fotoğrafı ile paylaşım yaparak ‘Afrika günü’nü kutladı.
yeniakit.com.tr
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan anlamlı paylaşım.
Emine Erdoğan ‘Afrika günü’ dolayısıyla yaptığı paylaşımda Afrika ziyaretinden çocuklarla çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da, “Afrika, eşsiz potansiyeli ve özel insanlarıyla kalplerimizde ayrı bir yere sahip. Tarihi köklü bağlarımız temelinde başlatılan açılımla kıtada bir sevgi rotası çizdik, dostluk tohumlarını yeşerttik. 25 Mayıs #AfrikaGünü’nü kutluyor, dostluğumuzun daim olmasını diliyorum #AfricaDay” ifadelerini kullandı.