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Yaşam Emine Erdoğan'dan, 15 Temmuz mesajı
Yaşam

Emine Erdoğan'dan, 15 Temmuz mesajı

Yeniakit Publisher
2024-07-16 01:46:00 -
Emine Erdoğan'dan, 15 Temmuz mesajı

Emine Erdoğan, 15 Temmuz destanının, yüreğini Türkiye'ye açmış, vicdanı ve gayesi ortak, vatanperver milyonların direnişi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na ilişkin paylaşım yaptı.

15 Temmuz destanının, yüreğini Türkiye'ye açmış, vicdanı ve gayesi ortak, vatanperver milyonların direnişi olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu tarihi direnişin yıl dönümünde Milletin Evi'nde yeniden tek yürek, tek bilek olduk. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, milli irade kahramanlarımızın yazdığı zafer destanının nesilden nesle yüreklerde yeşermesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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