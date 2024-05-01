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Gündem Emine Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı!
Gündem

Emine Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-05-01 13:08:00 -
Emine Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dayanışma ve mücadelenin özünde emek vardır. Ömrü tarlada, evde, fabrikada, ofiste, hastanede, atölyede, şantiyede üretmekle geçenler, özüdür yaşamın.

Genç, yaşlı demeden üretim çemberinde alın teri ile var olan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum."


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