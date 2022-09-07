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Aktüel Emine Erdoğan: Ülkemizin yardım eli, dünyanın tüm kadınlarına ve çocuklarına daima uzanır
Aktüel

Emine Erdoğan: Ülkemizin yardım eli, dünyanın tüm kadınlarına ve çocuklarına daima uzanır

Zveçanska Annelik Merkezi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ziyarette bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 22:43:00 -
Emine Erdoğan: Ülkemizin yardım eli, dünyanın tüm kadınlarına ve çocuklarına daima uzanır

YENİ AKİT / ANKARA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından inşaa edilen Zveçanska Annelik Merkezi’ni ziyaret eden Emine Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, “Ülkemizin yardım eli, dünyanın tüm kadınlarına ve çocuklarına daima uzanır. Zira hepimiz insanlık ailesinin bir ferdiyiz. Bu şuurla hayata geçirilen, inşaatını @Tika_Turkiye’nin yaptığı Zveçanska Annelik Merkezi’ni Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Tamara Vuciç ile ziyaret ettik. Merkezde kalan anneler, ihtiyaçları olan her türlü yardımla destekleniyor. En mühimi de çocukların sağlığı ve psikolojisi gözetilerek hareket ediliyor. Merkezin kadınlarımızın yollarına eskisinden de güçlü devam etmelerine vesile olacağına inanıyorum” dedi.

 

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