Emine Erdoğan, Sıfır Atık Ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni'nde konuştu:

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, maskelerin virüse karşı en etkili ve tek silah olduğunu vurgulayarak, "Hem kendimizi hem de karşımızdakileri korumak için mutlaka maske takmalıyız." dedi.

Emine Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, sıfır atık farkındalığını artıracak ödül töreni vesilesiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği başta olmak üzere organizasyonda emeği geçenlere şükranlarını ileten Emine Erdoğan, "Bildiğiniz gibi, yola çıkarken 2023'te tüm Türkiye'de sıfır atık projesini hayata geçirmeyi hedeflemiştik. 2017'den bu güne, kısa sürede epey yol aldık. Sıfır Atık Projesi birçok çevreden büyük ilgi gördü ve uygulanmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Belediyeler Birliğinin düzenlediği yarışmaya 231 geçerli proje başvurusu olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Emine Erdoğan, sıfır atık için fikir üretmiş tüm katılımcıları tebrik etti.

Yerel yönetimlerin, sıfır atık konusunu sahiplenmiş olmasını önemli bulduğunu belirten Emine Erdoğan, "İnanıyorum ki ödül alsın almasın, geri kalan tüm projeler de hayata geçecektir." dedi.

Emine Erdoğan, salgının birçok mücadele alanı açtığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bir yandan sağlığımızı bu büyük tehditten korumaya çalışıyoruz. Bir yandan da hayatlarımızın normal düzenine geri dönmesi için mücadele veriyoruz. Bununla beraber bir de pandeminin getirdiği yepyeni sorunlarla karşı karşıyayız. Dikkatlerinizi, bu sorunlardan biri olan maske atıklarına çekmek istiyorum. Maskeler virüse karşı en etkili ve hatta tek silahımız. Hem kendimizi hem de karşımızdakileri korumak için mutlaka maske takmalıyız."

- "Hijyen malzemeleri diğer atıklardan farklı çöp kutularına atılmalı"

Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen atıklarıyla ilgili bir genelgeyi Kovid-19'un ilk günlerinde yayınladığını hatırlatarak, "Hepimiz bu hijyen malzemelerini diğer tüm atıklardan ayrı çöp kutularına atmamız gerektiğini biliyoruz. Ama gelin görün ki kaldırım köşelerinde, ağaç diplerinde, hatta denizlerde atık maskeleri görmek, artık sıradan bir görüntü oldu. 'Pandemiyle mücadele edeceğiz' derken bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı çevreye büyük zarar vermekte. Bu davranış, bugüne kadar yapılan güzel işleri de açıkçası ziyan ediyor. Temizlik hizmetinde çalışan personel başta olmak üzere, herkes için biyolojik tehlike oluşturuyor." diye konuştu.

Emine Erdoğan, koronavirüs ile kirlilik sorununun iyice artığına ve tüm dünyanın bu sınavda sınıfta kaldığına dikkati çekerek, "Halihazırda, yeryüzü sularındaki kirliliğinin yüzde 80'e yakınını zaten plastikler oluşturuyordu. Bu kirliliğe şimdi maskeler ve plastik eldivenler gibi tek kullanımlık hijyen ürünleri de eklenmiş oldu. Oysa bundan 7-8 ay öncesine kadar, bilim insanlarının 2050'de okyanuslarda balıktan çok plastik şişe yüzeceği uyarısını konuşuyorduk. Şimdiyse tedbirler alınmazsa kullanılan maskelerin yüzde 75'inin çöp sahalarına ve yeryüzü sularına karışacağı noktasında önemli uyarılar var." ifadelerini kullandı.

Sıfır atığın bir "yaşam felsefesi ve davranış biçimi" olduğunun altını çizen Emine Erdoğan, sıfır atığın en az çöp üretilecek ve çöplerin kaynağında ayrıştırılacağı bir yaşam tarzını inşa etmek olduğunu söyledi.

- "Yediden yetmişe bu isteği aşılamamız lazım"

Kovid-19'un, sadece her şey yolundayken değil, alt üst olduğunda da yaşam tarzını sürdürülebilir kılınmasını öğrettiğini aktaran Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu geniş çerçeveye, pandemi gibi kriz senaryolarını da eklemeliyiz. Bununla beraber, sıfır atık gibi bir felsefenin herkes tarafından benimsenmesi ve desteklenmesi için yediden yetmişe bu isteği aşılamamız lazım. Çağrımızı, en ücradaki insan duyana kadar asla gündemden düşürmemeliyiz. Yani şu güzel ülkenin toprağını, suyunu ve havasını pirüpak edene kadar dur durak bilmeden çalışmalıyız."

Bu noktada, belediyelerin hem sorumluluğu hem de işinin çok büyük olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hem bu sistemi kuracaksınız hem de sistemin işler hale gelmesi için farkındalık oluşturacaksınız. Sıfır Atık'ın, yani doğa dostu yaşamların bir yaşam tarzı seçeneği değil bir zaruret olduğunu anlatacak olan da sizlersiniz. Size buradan bir tüyo vermek istiyorum. Lütfen çocuklara ulaşın. Çocukların, bu tip değerleri çok daha hızlı kazandığını biliyoruz. Eğer biz çocuklarımıza bu değerleri kazandırabilirsek, meyvelerini çok kısa bir zamanda toplayacağımız iyilik tohumları ekmiş oluruz. Anne babalar da bilhassa evlatlarımıza vatan sevgisini anlatırken bu sevginin farklı boyutlarına işaret edebilirler. Toprağımızı, suyumuzu ve havamızı her türlü kirlilikten korumanın da vatan sevgisine dahil olduğunu öğretebilirler. Böylece hiç kesintiye uğramayacak bir çevre ahlakını çocuklarımıza kazandırabilir ve geleceğimiz için önemli bir manevi yatırım yapmış oluruz. İnanıyorum ki vicdanlarına hassas ayar yapmayı başardığımız insanların sayısı arttıkça, kirliliğe karşı sıfır tolerans gelişecektir."

Emine Erdoğan, bugün birçok markanın kimyasalları bırakıp organik ürünlere yöneldiğine işaret ederek, "Benzer olarak hayvan testi yapmayan kozmetik firmaları yükselişe geçiyor. Bu değişim, tüketicinin talebiyle oluyor. O nedenle biz, eğitim ve farkındalık faaliyetlerimizi daha da yoğunlaştırarak, doğruyu bilen ve doğruyu talep eden bir nesil yetiştireceğiz. Ve belki o nesil sayesinde tek kullanımlık ürünler bir süre sonra hiç üretilmeyecek. Plastik kirliliği, dünyanın mahkum olduğu hazin bir son olmayacak." şeklinde konuştu.

Kongrenin yeni uyanışlara vesile olmasını dileyen Emine Erdoğan, katkı sunan herkesi tebrik etti.

Konuşmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Emine Erdoğan'a tamamen doğal malzemeden yapılan "Sıfır Atık" logosunu hediye etti.

Programda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah da birer konuşma yaptı.

- Ödül töreni

Konuşmaların ardından Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Emine Erdoğan, Kayseri Melikgazi Belediyesi "Hareketli Geri Dönüşüm Maketi / Sıfır Atık Şehir Maketi", Osmaniye Belediyesi "Anne Eli Projesi", Ankara Sincan Belediyesi "Evsel Atıklardan Akıllı Çiftliğe – Sıfır Atık Projesi", Siirt Belediyesi "Sıfır Atık Bank" İstanbul Esenler Belediyesi "Akıllı Mobil Atık Toplama Projesi" ile ödüle layık görülenlere ödüllerini takdim etti.

Diğer ödül alan belediyeler ve projeleri şöyle:

Giresun Espiye Belediyesi, "Yeşil Sokak Projesi", Aydın Efeler Belediyesi "Daha Temiz Bir Efeler İçin Geri Dönüşümü Seçin" İstanbul Fatih Belediyesi "Mobil Atık Toplama Aracı / Atığını Getir Projeye Katıl", İstanbul Gaziosmanpaşa "Geri Dönüşüm Malzemelerinden Çanta Yapımı", Antalya Muratpaşa Belediyesi "Çevreci Komşu Kart Projesi (Ödüllü Atık Toplama Projesi)", Kayseri Talas Belediyesi "Kompost Poşeti Üretimi", Bingöl Genç Belediyesi "Atıksız Nesil Yaşanabilir Dünya", Adana Karataş Belediyesi "Denizlerdeki Atıkların Geri Dönüşüme Kazandırılması", Yalova Çiftlikköy Belediyesi, "Maviden Yeşile Sürdürülebilir Bir Geleceğe", Ankara Yenimahalle Belediyesi, "Kazandıran Dönüşüm - GO" Samsun Canik Belediyesi "Sıfır Atık Köyü", Adana Karaisalı "Atık Getir Uygulaması" Zonguldak Belediyesi "Zonguldak İli Evsel Atık Yönetim Sisteminin İyileştirilmesi Projesi", Adana Yüreğir Belediyesi "Sıfır Atık Sanat Merkezi" Konya Karapınar Belediyesi "Atıkları Yerinde Ayrıştırıyorum ve Sokak Hayvanlarını Besliyorum" Kayseri Yahyalı Belediyesi, "Öğrenciler ile Sıfırdan Başlıyoruz", Kocaeli Gebze "Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz", Erzurum Yakutiye Belediyesi "Asfalt Üretiminde Atık Maddelerin Kullanımı", Ankara Altındağ Belediyesi "Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi ", İstanbul Sultangazi Belediyesi "Sıfır Atık İnovasyon Merkezi – SULSİM" Konya Karatay Belediyesi "Karatay Belediyesi Sıfır Atık Yönetim Projesi", Muğla Fethiye Belediyesi "Çevreci Bisiklet", Antalya Kepez Belediyesi "Sera Atıkları Tehdit Değil, Toprağa Can Olsun", İstanbul Küçükçekmece "Atık Plastikler Parka Dönüşüyor", Samsun Tekkeköy Belediyesi "İlçemizde Sıfır Atık".