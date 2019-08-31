0553 313 94 23

Emine Erdoğan Salda Gölü'nde incelemeler yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2 Eylül'de Salda Gölü ve çevresinin korunmasına yönelik çalışmaları yerinde inceleyecek.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:09
Emine Erdoğan Salda Gölü'nde incelemeler yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un davetlisi olarak, 2 Eylül'de Salda Gölü'ne gidecek. Emine Erdoğan, gölün ve çevresinin korunmasına yönelik yapılması planlanan projeyi yerinde inceleyecek.

Emine Erdoğan, 2 Eylül Pazartesi günü Burdur'daki Salda Gölü'ne giderek incelemelerde bulunacak. Bakan Kurum, Emine Erdoğan'a, Bakanlık olarak göl ve çevresinin korunması için alınacak koruyucu önlemlerle ilgili çalışmanın detaylarını anlatacak.

Emine Erdoğan'a, Salda ziyaretinde çevre örgütleri ve bilim insanlarının da eşlik etmesi bekleniyor. Binlerce yıllık jeolojik çekmeyle meydana gelen ve Dünya'da Mars yüzeyine benzeyen iki yerden biri olan Burdur'daki Salda Gölü, beyaz kumu ve türkuaz rengi suyuyla kısa sürede turistlerin ilgi odağı oldu. Göl ve çevresindeki yoğun ziyaretçi akını, gölün ekolojisinin bozabileceği ve bölgede yapılaşma olacağı iddialarını da beraberinde getirdi.

Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, göl ve çevresinin korunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

"Konunun takipçisi olacağım"

Bakanlığın göl ve çevresinin korunmasıyla ilgili çalışmalarını yakından takip eden Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Salda Gölü'nün Türkiye'nin nadide güzellikleri arasında yer aldığını belirterek, "Bakanlığımızın bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum. Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Bakan Kurum, projeyi yerinde incelemeye davet etmiş, Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden, "Memnuniyetle, ilk fırsatta çevre dostlarıyla birlikte geleceğim." cevabını vermişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:09
  1. Burdur
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Emine Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Sana kırmızı çok yakışıyor”
    1. “Sana kırmızı çok yakışıyor”
    2. TİKA'dan Pakistanlı öğrencilere..
    3. Vedat Muric'e milli davet
    4. Güzelköy’de güzel bir gün
    5. Sivasspor'da sponsorluk anlaşması
    6. Yarım kilo buğdaydan aşure nasıl..
    7. Emet’te ’3 Eylül Kurtuluş Haftası’..
    8. İhbarı alan jandarma ormana hareket..
    9. Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD..
    10. Bisiklet: 3. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı
    11. Çarpanak Adası’na antik yoldan su altı..
    12. Büyükşehir’de tarım ve hayvancılık..
    13. Şüpheli şahıstan uyuşturucu çıktı
    14. Başkan Akman’ın ’1 Eylül dünya barış..
    15. 30 Ağustos Zafer Bayramının..
    16. Düzcespor Doğancan’ı transfer etti
    17. Hatay'da orman yangını! 2 hektar alan..
    18. Ormana kenevir ekti
    19. Vali Çiftçi ve Aşgın’dan Yenihayat..
    20. Çamlıktepe Mahallesi ikinci korkuyu..
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı