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Emine Erdoğan: Ne evimize ne de ailemize iyi davranıyoruz

İstanbul'da düzenlenen etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, "Bugünden olduğu kadar gelecek nesillerinde yaşam kalitesinden sorumluyuz. Dünyayı mülkiyetine geçirme yarışında kazanan kimse olmayacaktır" dedi.

07 Aralık 2018 Cuma 18:41
Emine Erdoğan: Ne evimize ne de ailemize iyi davranıyoruz

İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı'nda konuşan Emine Erdoğan, "Çevreyle kurulan ilişki ahlak ilişkisidir. Bugün olduğu kadar gelecek nesillerinde yaşam kalitesinden sorumluyuz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı, bugün başladı. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen zirveye, Sıfır Atık Projesine öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın yanı sıra, ulusal ve uluslararası konuşmacılar, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, şehir plancıları, sanayiciler, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ve sektör temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

"Tüketim ahlakı temel sorunumuz"

Konuşmasında çevre kirliliğine karşı mücadele ve sıfır atık projesiyle ilgili görüşlerini paylaşan Emine Erdoğan ise, "Biz bir çatı altında bütün yaratılmışlarla beraber büyük bir ailenin parçası olarak yaşıyoruz. Fakat ne evimize ne de ailemize iyi davranıyoruz. Dünya insanlara ait değildir, insanlar dünyaya aittir. Hakikat bu iken ne yazık ki çevre adına büyük kıyımlar yaşanıyor. Hızlı kentleşme, değişen tüketim alışkanlıkları, birçok olumsuz etkiyi de beraberinde getiriyor. Günümüz dünyasının belirleyicisi maalesef tüketim. Satın almak adeta bir ritüele dönüşmüş durumda. Çevre krizinin çözümünde bu tüketim ahlakı temel bir sorun olarak karşımızda duruyor" ifadelerini kullandı.

Kontrol edilemeyen atıkların insan hayatını tehlikeye attığını anlatan Erdoğan, "Bugün dünyada çevre hareketi öncülerinin ilk tavsiyeleri arasında plastik tabak kirliliğinden kurtulmak için sefertası edinmekte var ancak ne yazık ki dünya adeta bir plastik cennetine dönüşmüş durumda. 2015'te dünyada üretilen plastik miktarı 7.8 milyar tonu bulmuştur. Kişi başına 1 tondan fazla plastik düşüyor. Ne yazık ki kontrol edilmeyen atıklar suya karışarak, hayatı zehirliyorlar" dedi.

"Çevreyle kurulan ilişki ahlak ilişkisidir"

"Çevreyle kurulan ilişki ahlak ilişkisidir" diyen Erdoğan, "Bugünden olduğu kadar gelecek nesillerinde yaşam kalitesinden sorumluyuz. Dünyayı mülkiyetine geçirme yarışında kazanan kimse olmayacaktır. Bu bağlamda çevre sorunları ile mücadele ederken, meselenin etik ve dini boyutu bizi motive edebilir" diye konuştu.

Emine Erdoğan sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki ramakların son derece umut verici olduğunu söyleyerek, 11 ay boyunca 35 bin kağıt atığın ayrıştırıldığını ve bununla birlikte bin 110 kişinin oksijen ihtiyacını karşılayacak  590 yetişkin ağacın korunması sağlandığını sözlerine ekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Emine Erdoğan'a konuşmalarının ardından banktan ve atıklardan yapılan gitar hediye etti. Emine Erdoğan ise bu hediyeden dolayı Uysal'a teşekkür ederek, çevreci çocuklar ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Zirveyi dinleyen vatandaşlar ise konuşmaların sona ermesinin ardından fuar alanında çevre ile alakalı yapılan çalışmaları inceledi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:41
  1. İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı
  2. Emine Erdoğan
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  5. Mevlüt Uysal

YORUM YAZ

  • Aslan akbeyAslan akbey21 dk önce
    Ailemi ... iyi davranilacak. Kadınlar düğünlerden sonra hemen mahkeme salonlarını buluyorlar. Gelsin nafakalar tazminatlar yan gel yat omur boyu maas. Erken emeklilik mis gibi. 20 yaşında kız boşanıyor. Kocası 3000 maaş alıyorsa 1000 tl nafaka. Mis gibi valla. ..
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