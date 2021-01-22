Emine Erdoğan: Hep birlikteyiz! ‘Afrika bize akraba kadar yakın’

Emine Erdoğan, “Otuz Sekiz Dilde Afrika Atasözleri Seçkisi 1” kitabının tanıtım programında konuştu. “Kitabın bu ilk cildinde 18 Afrika ülkesinin atasözleri, o ülkelerin sefireleri tarafından derlendi. Kitap, kıtanın tüm tecrübesinin lisana nakşolunmuş özetidir” diyen Erdoğan, “Afrika’nın 21. yüzyılın en parlak yıldızı olacağına dair inancım tam. Biz de bu yolculukta, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere, tüm Afrikalı kardeşlerimizle birlikteyiz. Afrika bize kapısı çalınacak bir akraba kadar yakındır. Afrika’yı bir bütün olarak seviyoruz ve ne mutlu ki aynı sevgiyi baktığımız her çehrede görüyoruz” ifadelerini kullandı.