Emine Erdoğan Ayasofya'nın kadınlar mahfilinde namaz kıldı
86 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı eda edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kadınlar mahfilinde namaz kıldı.
Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Cuma namazı kılındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kadınlar mahfilinde namaz kıldı.
Mabedin loş ve serinlikli görkemine, yaldızlı mozaikler ve mahya kandillerini andıran kısık ışıklar eşlik etti.