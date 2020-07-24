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Gündem

Emine Erdoğan Ayasofya'nın kadınlar mahfilinde namaz kıldı

86 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı eda edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kadınlar mahfilinde namaz kıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 14:45:00 -
Emine Erdoğan Ayasofya'nın kadınlar mahfilinde namaz kıldı

Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Cuma namazı kılındı.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kadınlar mahfilinde namaz kıldı.

Mabedin loş ve serinlikli görkemine, yaldızlı mozaikler ve mahya kandillerini andıran kısık ışıklar eşlik etti.

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