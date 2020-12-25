Emine Ceppar: Türk dünyası ile iş birliğini artırmak istiyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile Kiev'de görüştü. Ceppar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kaseinov'u ilk kez Ukrayna Dışişleri Bakanlığında ağırlamaktan memnun olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın, başta Kırım Tatarları olmak üzere birçok Türk halkının evi olduğunu belirten Ceppar, "Eminim bu görüşme Ukrayna'nın Türk dünyasıyla işbirliğini daha fazla geliştirmesine yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.