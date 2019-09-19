0553 313 94 23

Emine Bulut’un adı kütüphanede yaşatılacak!

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un adı, memleketi Yozgat'ın Erkekli köyünde oluşturulan kütüphaneye verildi.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:52
Emine Bulut’un adı kütüphanede yaşatılacak!

Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının yanında öldürülen Emine Bulut'un adı, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Erkekli köyündeki kütüphanede yaşatılacak.

Köy muhtarı Arif Uzun, köy konağında kurdukları kütüphanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de işlenen kadın cinayetlerine dikkati çekmek amacıyla böyle bir kütüphane oluşturduklarını söyledi.

Kütüphanenin kurulmasında Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başta olmak üzere, belediye başkanları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci ve öğretmenlerin büyük katkıları olduğunu belirten Uzun, Kırıkkale'de yaşayan Bulut'un ara sıra köyüne geldiğini anlattı.

Köylülerin Bulut'un cinayete kurban gittiğini öğrenince çok üzüldüklerini aktaran Uzun, "Bu cinayet köyümüzü yasa boğdu. Buna benzer kadın cinayetlerini sık sık duyuyoruz. Bu cinayetlerin önüne geçilmesini istiyoruz. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu tür cinayetler olmasın, çocuklarımız yetim kalmasın. Bunlara dikkati çekmek, Emine Bulut'un adını yaşatmak ve çocuklarımızın geleceği için bu kütüphaneyi kurdum" diye konuştu.

Uzun, kütüphanede 1500 kitap bulunduğunu ve sayıyı artırmak için herkesten destek beklediğini ifade ederek, "Kütüphanenin zenginleştirilmesi, kitap sayısının artırılması için herkesten katkı bekliyoruz. Birileri kütüphanemize bilgisayar bağışında bulunursa burada eğitim öğretim gören çocuklarımız dersleriyle ilgili konuları bilgisayar ortamında araştırma fırsatı da yakalayacaklar" dedi.

Köyde bakkal işleten Çınar Uzun da kütüphaneye ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Köyde eğitim öğretim gören çocuklarımız, boş zamanlarını sokakta oynamak yerine burada değerlendiriyor. Her türlü kitap kabulümüzdür" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Yusuf Alpaslan ise kütüphaneyi çok beğendiğini, okuldan çıktıktan sonra gelip kitap okuduğunu söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 10:52
  1. Kırıkkale
  2. Arif Uzun
  3. Emine Bulut
  4. Yozgat
  5. Sorgun
  6. Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş
  7. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı
  8. Çınar Uzun
  9. Yusuf Alpaslan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksek beyaz kan hücreleri neye sebep olur? Beyaz kan hücreleri neden önemli? Yüksek ve düşük beyaz kan hücreleri nelere sebep olur? Beyaz kan hücreleri neden yükselir?
    1. Yüksek beyaz kan hücreleri neye sebep..
    2. THY’den Xian seferi
    3. Kontrolden çıkan otomobil 11 araca..
    4. Sarı kantoron yağı nedir? Kantoron..
    5. Turkcell ve SAS’tan Bulut Bilişim İş..
    6. Tendon yaralanması nasıl tedavi..
    7. “Deveye diken, insana öpen..
    8. E-ihracatla büyüyor! 2023 hedefi 1..
    9. Tendon yaralanması nedir? Tendon..
    10. Trabzonspor’dan taraftarlarına uyarı!
    11. Tokat'ta feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı
    12. Akıncı ekimde göklerde
    13. ALES/3 başvuru ücreti hangi bankaya..
    14. Umut veren gelişme: Satışlar canlanıyor
    15. ASELSAN’dan büyük görevlere “küçük..
    16. AK Parti'den flaş adım! Başkanlar..
    17. Emine Bulut’un adı kütüphanede..
    18. TEKNOFEST İstanbul heyecanı sürüyor
    19. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu! 2..
    20. Milli teknoloji hamlesine bir katkı da..
    21. Düğünde leblebi kavgası! 2 gözaltı
    22. Börek tadında 3 malzemeli omlet tarifi
    23. Haçhapuri pidesi nasıl yapılır?..
    24. İran ile ticaret hacmi 30 milyar..
    25. Volkswagen'in kararı Bulgarları..
    26. TÜBİTAK duyurdu! Personel alınacak
    27. İzmir'de korkutan deprem
    28. Türkiye küresel ölçekte 23 ürün..
    29. Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor
    30. ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM..
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!