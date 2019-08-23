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Emine Bulut kimdir nerelidir? Emine Bulut neden bıçaklandı? Emine Bulut öldü mü?

Emine Bulut'u kim bıçakladı. Emine Bulut, Kırıkkale’de eski kocası tarafından kızlarının gözü önünde bıçaklandı. Kameralara yansıyan cinayet sırasında Emine Bulut’un bıçaklanmasının hemen ardından sarf ettiği “Ölmek istemiyorum” sözü ise yürekleri dağladı. Peki Emine Bulut kimdir? Emine Bulut nasıl bıçaklandı?

23 Ağustos 2019 Cuma 11:45
Emine Bulut kimdir nerelidir? Emine Bulut neden bıçaklandı? Emine Bulut öldü mü?

38 yaşındaki Emine Bulut, Kırıkkale’de eski kocası tarafından kızlarının gözü önünde bıçaklandı. Kameralara yansıyan cinayet sırasında Emine Bulut’un bıçaklanmasının hemen ardından sarf ettiği “Ölmek istemiyorum” sözü ise yürekleri dağladı. Peki Emine Bulut kimdir? 

Emine Bulut kimdir? Kırıkkale’de yaşanan ve tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran eski koca dehşeti sonrası başta Twitter olmak üzere sosyal medya platformlarında Emine Bulut ismi en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Peki, Emine Bulut kimdir? İşte, feryadıyla tüm Türkiye’yi yasa boğan Emine Bulut ile ilgili detaylar. Emine Bulut, Kırıkkale’de eski kocası tarafından kızlarının gözü önünde bıçaklandı. Kameralara yansıyan cinayet sırasında Emine Bulut’un bıçaklanmasının hemen ardından sarf ettiği “Ölmek istemiyorum” sözü ise yürekleri dağladı.

Gözü dönmüş koca eski eşini vahşice bıçakladı

18 Ağustos'ta Menderec Caddesi'nde bir restaurantta eski eşi Fedai Baran ile bir araya gelen Emine Bulut'un yanında 10 yaşındaki kızı da vardı. Eski eşler arasında tartışma çıktı, Fedai Baran eski eşini gözü dönmüş bir şekilde defalarca bıçakladı. Kızının gözü önünde kanlar içinde kalan Emine Bulut'un "ölmek istemiyorum" feryadı yürekleri dağladı, talihsiz kız da "anne ne olur" ölme diyerek herkesi ağlattı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Emine Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan acı olay sonrası Emine Bulut ismi ise Twitter'da TT oldu.

 

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:45
  1. Kırıkkale
  2. Emine Bulut kimdir nerelidir?
  3. Emine Bulut neden bıçaklandı?

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