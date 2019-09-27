Emin Şirketler Grubu Başkanı Emin Üstün'den Mogadişu büyükelçiliğine ziyaret

Emin Şirketler Grubu Başkanı Emin Üstün, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Albayrak Grubu tarafından inşa edilen Türkiye'nin Mogadişu büyükelçiliğini ziyaret etti.

Dünyanın en büyük büyükeçilik binası olarak bilinen Mogadişu büyükelçiliğine ziyaret gerçekleştiren Üstün, Büyükelçi Mehmet Yılmaz'la görüşerek birlikte namaz ibadetini yerine getirdi. Üstün, yaptığı açıklamada büyükelçinin kendilerine namaz kıldırdığını ve Somali’nin yarısının hafız olduğunu öğrendiğini söyledi.

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi

Albayrak Grubu tarafından inşa edilen ve terör tehditleri nedeniyle yapımına ara verilmesine rağmen 4 ay erken tamamlanan büyükelçilik binasının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.

"Mogadişu Büyükelçiliği Külliyesi" adı ile "Dünyanın en büyük Türk Büyükelçiliği" ünvanına sahip olan binanın yapımı, terör tehdidi nedeniyle emekli SAT Komandolarından oluşan güvenlik personeli eşliğinde yapılmıştı.

Bölgede yaşanan sorunlar nedeniyle tamamı kurşun geçirmez olarak tasarlanan binanın çevresi güvenlik kuleleriyle çevrili. Binanın içinde elçilik ofisinin yanı sıra cami, havuz ve spor salonundan oluşan sosyal tesis ve lojmanlar da bulunuyor.