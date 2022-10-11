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Siyaset Emin Pazarcı'dan Çelebi'yi hedef alanlara zor soru: Onlar da mı topaç?
Siyaset

Emin Pazarcı'dan Çelebi'yi hedef alanlara zor soru: Onlar da mı topaç?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, AK Parti'ye katılan eski partilisi Mehmet Ali Çelebi'yi çirkin ifadelerle hedef almasını eleştiren gazeteci Emin Pazarcı, 6'lı ittifaktaki parti değiştiren isimleri sıraladığı mesajında, "Onlarda mı topaç?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 22:18:00 - 2022-10-11 22:42:23
Emin Pazarcı'dan Çelebi'yi hedef alanlara zor soru: Onlar da mı topaç?

 yeniakit.com.tr 

AK Parti'ye katılan eski CHP'li Mehmet Ali Çelebi, muhalefet tarafından ağır hakaretlere maruz kaldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da, Mehmet Ali Çelebi'yi çirkin ifadelerle hedef aldı. CHP'li Bakan, "Çocukken hiç topaç oynadınız mı? Topaç bir dönmeye başladı mı nerede duracağını bilemezsiniz. Mehmet Ali Çelebi dönmeye başlamıştı hala dönüyor son durağı sanmayın topaç dönmeye başladı mı nerede duracağını bilemezsiniz." dedi.

"Daha sayayım mı?"

Gazeteci Emin Pazarcı, Çelebi'ye hakaret için birbiriyle yarışan isimlere tepki gösterdi. 6'lı ittifakta parti değiştiren isimleri sıralayan Pazarcı, "Onlar da mı topaç?" diye sordu.

Emin Pazarcı, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Çok eğlenceli ve komik: AK Parti'ye geçen CHP kökenli vekil M. Ali Çelebi'ye saldırıp "topaç" diyorlar.

Peki, Altılı Masa ve CHP'dekileri ne yapacağız? M. Akşener, A. Davutoğlu, A. Babacan, A. Şener, B. Kuşoğlu da mı topaç? Daha sayayım mı?

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Yorumlar

feto-pkk-amerika muhibbi g.milli chp zihniyeti ve soyleyen adam degil ki

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