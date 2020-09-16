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Gündem Emin Pazarcı: CHP'yi Mustafa Kemal'den ve milli mücadeleden tamamen koparacaklar
Gündem

Emin Pazarcı: CHP'yi Mustafa Kemal'den ve milli mücadeleden tamamen koparacaklar

AKŞAM Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’nde gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. CHP'deki 'Atatürk' tartışmalarını değerlendiren Pazarcı, "CHP'yi Mustafa Kemal'den ve milli mücadeleden tamamen koparacaklar." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 20:05:00 - 2020-09-16 21:12:37
Emin Pazarcı: CHP'yi Mustafa Kemal'den ve milli mücadeleden tamamen koparacaklar

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

Akşam Gazetesi Yazarı ve ‘Kara Kutu’ yazarı Emin Pazarcı, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde gazeteci Mehmet Özmen'in ‘40 yılın hikayesi Kara Kutu’ ve gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 

"CHP'yi Mustafa Kemal'den ve milli mücadeleden koparacaklar"

CHP'deki tartışmaları canlı yayında değerlendiren Emin Pazarcı, "Cumhuriyet Halk Partisi içinde büyük bir operasyon var. Bu operasyonların en önemli ayaklarından birisi de Mustafa Kemal'i oradan silmek. Kemal Kılıçdaroğlu dün neyi yapıyorsa Canan Kaftancıoğlu da bugün onu yapıyor. Taşları tek tek dizdiğiniz zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin nereye gittiği görülür. Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki CHP, eski millik vasfını kaybetmiş durumda. CHP'yi Mustafa Kemal'den ve milli mücadeleden koparacaklar." şeklinde konuştu. 

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

 

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