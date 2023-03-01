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Medya Emin Çölaşan'ın freni boşaldı! Yürü git işine be adam
Medya

Emin Çölaşan'ın freni boşaldı! Yürü git işine be adam

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, 28 Şubat'ın yargı ayağının en şedit elemanlarından biri olan ve kaderin garip bir cilvesi neticesinde 28 Şubat'ta ölen Sabih Kanadoğlu'nu göklere çıkardı.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 14:22:00 -
Emin Çölaşan'ın freni boşaldı! Yürü git işine be adam

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, 28 Şubat'ın yargı ayağının en şedit elemanlarından biri olan ve kaderin garip bir cilvesi neticesinde 28 Şubat'ta ölen Sabih Kanadoğlu'nu göklere çıkardı. 

367 garabetine imza attığı için "367 Sabih" olarak anılan Kanadoğlu'nu "büyük hukuk adamı" olarak nitelendirerek kargaları bile güldüren Çölaşan, "Oynanmak istenen hukuk oyunlarını açığa çıkarır, sağlam hukuk bilgisiyle iktidar hukukçularının her birini ayrı ayrı dize getirirdi" herzelerini yumurtlamaktan da zerre miskal çekinmedi. 

Çölaşan, "Yok artık" dedirten yazısında şunları kaydetti:

"Sevgili okurlarım, Vural Savaş'tan kısa süre sonra Yargıtay emekli Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nu da dün yitirdik.
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AKP iktidarının çekemediği, tahammül edemediği hukukçuların en başında idi…

Oynanmak istenen hukuk oyunlarını açığa çıkarır, sağlam hukuk bilgisiyle iktidar hukukçularının her birini ayrı ayrı dize getirirdi.

Söyleyecek söz bulamıyorum.

Elinde hiç sönmeyen sigarasıyla muhteşem bir sohbet adamı…

Bazen bana da uğrar ve saatlerce sohbet ederdik. Öğretirdi.

Sonsuz deneyimleriyle birlikte adeta bir anayasa ve hukuk hocası idi.

Bir süredir hastaydı ama öleceğini hiç düşünmemiştim.

Sabih abimize Allah'tan rahmet diliyorum."

 

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