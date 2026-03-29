Emin Çölaşan'dan rüşvet operasyonu yazısı! "Bunu yazmaktan utanıyorum ama yazmak zorundayım"

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Ankara’da lüks bir otel odasında belediye personeli olan 21 yaşındaki S.A. ile birlikte yakalanmasının yankıları sürüyor.

Olaya bireysel özgürlük çerçevesinde bakan Sözcü yazarı Emin Çölaşan, olayı masumlaştırmaya kalktı.

Emin Çölaşan'ın yazısının tamamı şöyle:

Sevgili okurlarım dün sabah gazeteye gelince her gün yaptığım gibi ilk işim gazeteleri ve internet haber sitelerini okumak oldu. Okuyacaksınız ve o günkü gündemi, dünyada ve Türkiye’de neler olup bittiğini bileceksiniz...

Ve kafanızda ertesi gün yazacağınız konuyu oluşturmaya başlayacaksınız.

Dün çalışmaya başlarken karşıma Sabah gazetesinin internet sitesi çıktı ve her gün olduğu gibi onu da okumaya başladım...

Okudukça şaşırdım... Çünkü orada fotoğraflarıyla birlikte epeyce farklı bir olaya yer verilmişti. Haber özetle şöyle:

“Son dakika. CHP’li belediye başkanı Özkan Yalım sevgilisiyle otel odasında böyle yakalandı. 2. telefonunu kız arkadaşının iç çamaşırına sakladı. Şok görüntüler...

Rüşvet soruşturması kapsamında CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Ankara’da lüks bir otel odasında belediye personeli olan 21 yaşındaki S.A. ile birlikte gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Telefonunu şifresiyle birlikte (polislere) teslim eden Yalım’ın ikinci telefonu sevgilisinin iç çamaşırına saklanmış şekilde bulundu. Şifreyi vermeyi reddeden Yalım’ın bir diğer sevgilisi A.A.’nın da belediye personeli olarak göründüğü ancak gerçekte çalışmadığı belirlendi.

Gözaltı işlemi sırasında (polislere) kapıyı havluya sarılı olarak açan Yalım üzerine değiştirmek için polislerden izin istedi. Yalım’ın üzerini giymek bahanesiyle izin istediği esnada ikinci telefonunu saklamak için sevgilisine verdiği ve o şekilde saklamak istediği öğrenildi. Özkan Yalım ve S.A. hakkında ‘delil karartma’ suçundan ayrı bir soruşturma başlatılacak...”

Haber fotoğraflı...

Fotoğrafların gece yarısı baskını sırasında polisler tarafından çekildiği belli.

Otel odasında polisler, kapıda havluya sarılı belediye başkanı ve bir genç kadın...

Yatağın fotoğrafları.

Bir genç kadın oturmuş, eli alnında, baskını çaresizce izlediği görülüyor. Ama çıplak değil giyinik!..

Ve yine aynı haberde aynı genç kadının başka yerde çekilmiş yine giyinik bir fotoğrafı.

Genç kadın her yönüyle, ismiyle ve fotoğraflarıyla açıkça ifşa ediliyor.

Sevgili okurlarım, şimdi Türkiye’de yeni bir akım ortaya çıktı. Herkes birbirinin özel yaşamını kolluyor.

Siyasete belden aşağısı da karıştı.

Sevgilisiyle yakalanan ya da ismi bu gibi olaylara karışan bir belediye başkanı örneğin AKP’li ise muhalif medya onun üzerine gidiyor, haberi büyütüyor.

Ya da CHP’li başkan yakalanmışsa iktidar basını üzerine gidiyor.

Bu, özel yaşam hakkının çiğnenmesidir. İki taraf için de böyledir. Bu işin particiliği olmaz, olmamalıdır.

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’la bugüne kadar hiç tanışmadım.

Eğer otel odası (!) dışında başka suçlar işlemişse, örneğin rüşvet almışsa bunun hesabını yargı önünde elbette vermek zorundadır.

Ama sevgilisiyle otel odasında birlikte olması kimseyi ilgilendirmez.

Bu işin arkasında başka bir şeyler daha var. Sevgilisiyle otelde ‘basılan’ biri kim olursa olsun hesabını evde eşine verir! Eşi vallahi onu dünyaya geldiğine bile öylesine pişman eder ki!.. İsterse 30 polis baskını yapsın, tek başına eşi kadar etkili olması asla mümkün olmaz!

(Bu son bölüm işin şakası yani!)

CHP’li bir belediye başkanı var. Uşak Belediye Başkanı... Aynı gece Uşak Belediyesi de basılıyor ve bazı üst düzey yetkililer götürülüyor... Ve aynı gece başkan otel odasında baskına uğruyor.

Polisler tarafından yapılan baskının fotoğrafları anında yandaş medyaya servis ediliyor. AKP iktidarı bunu her zaman yapıyor.

Kapıyı havluya sarınmış olarak açan başkan, odadaki boş yatak ve sevgilisi olduğu iddia edilen genç kadının fotoğrafları...

Ne oluyoruz beyler?

Yangından mal mı kaçırıyoruz?

Yoksa bir azılı katili, casusu, ırz düşmanını ya da kaçması beklenen önemli bir suçluyu mu gecenin yarısında otel odasından alıp götürüyoruz?

★★★

Polisler tarafından yapılan bu operasyon hem anayasaya hem de yasalarımıza göre açık bir suçtur.

Ama şunu da tahmin ediyorum, baskını yapan polislere, çekilecek fotoğrafların yandaş Sabah gazetesine iletilmesi talimatı verilmiştir.

Evet yazımın başlığında söylediğim gibi “Bunu yazmaktan utanıyordum ama yazmak zorundaydım.”