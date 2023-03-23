Emin Çölaşan'dan büyük utanmazlık! Rezalet ki ne rezalet

Yılın 11 ayı Müslümanların değerlerine küfreden, ancak her ramazan ayında özel “ramazan sayfası” hazırlayarak “ramazan sömürüsü”nün kralını yapan Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, yine iğrençleşti.

Çölaşan, iftira atıp kul hakkı yediği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sevgili okurlarım kutsal Ramazan ayının ilk günündeyiz… Bundan sonra bir ay boyunca Ramazan'la yatıp kalkacağız.

Türkiye gibi Müslüman ülkelerde acı bir gerçek vardır!

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Ramazan sömürüsü.

Bunun anlamını hem halkımız ve hem de bizdeki bazı siyasetçiler çok iyi bilir.

Ramazan gelince tam kadro sahaya inip din sömürü yapacak ve bu yolla Müslümanlardan oy devşireceksin.

Şimdi hep birlikte izleyeceğiz…

Allah ve din adına söylenen yalanlara, nice davranışlara, sahtekarlıklara ve yalanlara bire bir tanık olacağız. (…)"