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Medya Emin Çölaşan'dan büyük utanmazlık! Rezalet ki ne rezalet
Medya

Emin Çölaşan'dan büyük utanmazlık! Rezalet ki ne rezalet

Yeniakit Publisher
2023-03-23 10:44:00 -
Emin Çölaşan'dan büyük utanmazlık! Rezalet ki ne rezalet

Yılın 11 ayı Müslümanların değerlerine küfreden, ancak her ramazan ayında özel “ramazan sayfası” hazırlayarak “ramazan sömürüsü”nün kralını yapan Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, yine iğrençleşti.

Yılın 11 ayı Müslümanların değerlerine küfreden, ancak her ramazan ayında özel “ramazan sayfası” hazırlayarak “ramazan sömürüsü”nün kralını yapan Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, yine iğrençleşti. 

Çölaşan, iftira atıp kul hakkı yediği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sevgili okurlarım kutsal Ramazan ayının ilk günündeyiz… Bundan sonra bir ay boyunca Ramazan'la yatıp kalkacağız.

Türkiye gibi Müslüman ülkelerde acı bir gerçek vardır!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ramazan sömürüsü.

Bunun anlamını hem halkımız ve hem de bizdeki bazı siyasetçiler çok iyi bilir.

Ramazan gelince tam kadro sahaya inip din sömürü yapacak ve bu yolla Müslümanlardan oy devşireceksin.

Şimdi hep birlikte izleyeceğiz…

Allah ve din adına söylenen yalanlara, nice davranışlara, sahtekarlıklara ve yalanlara bire bir tanık olacağız. (…)"

 

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Yorumlar

MISTIK

EMİN ÇÖLAŞAN , CUMA NAMAZINA GİDEN KEMAL KILIÇDAROĞLU NU TARİF ETMİŞ. TIPKI YEREL SEÇİMLERDE EKREM İMAMOĞLU NUN CAMİ ,CAMİ TÜRBE TÜRBE GEZMESİ GİBİ.KİŞİ KARŞISINDAKİNİ KENDİNDE OLAN SIFATLARLA GÖRÜRMÜŞ NE DE GÜZEL TARİF ETMİŞ YANDAŞLARINI

Gültekin

Hiç kimse merak etmesin, halkımız Emin Çölaşan gibi münafıkları çok iyi tanıyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 9 )

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