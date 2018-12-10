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Emin Çölaşan tutuklanacak mı?

Son dakika haberlerine göre Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan hakkında FETÖ’ye yardım etmek suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:32
Emin Çölaşan tutuklanacak mı?

Son dakika haberlerine göre Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan hakkında FETÖ’ye yardım etmek suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda, Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında, "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Emin Çölaşan kimdir?

14 Mart 1942'de Ankara'da doğdu. Atatürk döneminin Adalet Bakanlarından Refik Şevket İnce'nin torunu, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün ilk müdürlerinden Prof. Dr. Ümran Çölaşan'ın oğludur. Ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde okudu. 1965'te ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra sırasıyla Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve PETKİM'de çalıştı.

 1972 ve 1974 yıllarında İcen Börtücene ile beraber hazırladığı araştırma çalışmalarıyla Milliyet gazetesinin düzenlediği Ali Naci Karacan Yazı Yarışması'nda üst üste iki yıl birincilik ödülünü kazandı. Gazeteciliğe 1977 yılında Milliyet gazetesinde başladı. 1985 yılında Hürriyet gazetesine geçti, 1989'da bu gazetede köşe yazarı oldu. Emin Çölaşan'ın, Hürriyet gazetesindeki köşe yazarlığına 14 Ağustos 2007 tarihinde kovuldu. Çölaşan, 13 Ekim 2009'dan beri Sözcü'de yazarlık yapmaktadır.

 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 15:32
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