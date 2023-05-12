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Medya Emin Çölaşan, kime oy vereceğini açıkladı
Medya

Emin Çölaşan, kime oy vereceğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-05-12 10:37:00 -
Emin Çölaşan, kime oy vereceğini açıkladı

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, sanki sürpriz bir kararmış gibi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na, Meclis seçiminde CHP’ye oy vereceğini duyurdu.

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, sanki sürpriz bir kararmış gibi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na, Meclis seçiminde CHP’ye oy vereceğini duyurdu. 

Çölaşan, "Oyumu ilk kez açıklıyorum" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bazı okurlarım bana da soruyor… “Yav arkadaş sen kime oy vereceksin, şunu açıkla da bilelim!” 

Bu konuya bugüne kadar hiç girmedim ama yazılarımı okuyanlar mutlaka tahmin etmiştir… 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ve ilk kez açıkça söylüyorum: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’na, Meclis seçiminde CHP’ye." 

 

 

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Yorumlar

ssas

adam zaten chp nin kadrolu tarafsız yazarı

anğaralı

başlığı okuyunca birden irkildim acaba hitlere frankoya musoliyemi verecek diye o tarafa çok yakında
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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