Emin Çölaşan, kime oy vereceğini açıkladı

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, sanki sürpriz bir kararmış gibi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na, Meclis seçiminde CHP’ye oy vereceğini duyurdu.

Çölaşan, "Oyumu ilk kez açıklıyorum" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bazı okurlarım bana da soruyor… “Yav arkadaş sen kime oy vereceksin, şunu açıkla da bilelim!”

Bu konuya bugüne kadar hiç girmedim ama yazılarımı okuyanlar mutlaka tahmin etmiştir…

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Ve ilk kez açıkça söylüyorum: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’na, Meclis seçiminde CHP’ye."