Emet’te cadde ve kaldırım düzenleme çalışmaları

Kütahya’nın Emet ilçesinde Belediye tarafından işletilen Kaynarca ve Osmanlı Hamamı ile,Emet Termal Resort tesislerine inen cadde de kaldırım genişletme ve aydınlatma çalışmaları başladığı bildirildi.

Emet Belediyesi Fen İşleri Ekipleri’nce başlatılan çalışmalar kapsamında cadde deparke taşları sökümüne başlanırken, kaldırımlar genişletilerek, yol tek yön ve tek araç geçecek şekilde düzenlenecek. Termal kaplıcalara inencaddede , araçların Kaynarca istikametindentek yön olarak hamam ve kaplıcalara ineceği, genişletilen kaldırımlara ise, yürüyüş ve oturma grupları konuşlandırılacağı ifade edildi.Vatandaşlarca hamam ve kaplıcalara inen cadde de aydınlatmanın yetersizliğinden yapılan şikayetler üzerine düzenlemeye gidilirken bu alanda aydınlatma çalışmaları da başlayacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilçede tüm üst yapının da düzenleneceğini belirtti.

Doğan, ’’İçme suyu hattının yenilenmesi, kanalizasyon ve yağmur kanalları yapımı, kalan elektrik hatlarının yer altına alınmasıgibi komple alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra, ilçemizin her köşesindedaha estetik bir üst yapı çalışmalarımıza başlayacağız. Şu aşamada ilçemizde acil çözüm bekleyen konularda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hamamlarımız ve termal tesislerimize inen bu caddemizde karmaşayı ve aydınlatma zayıflığını çözmek adınabir dizi çalışma başlattık. Bu caddemiz, tek yön olarak daraltılacakve kaldırımlar genişletilecek. Yürüyüş yolu ve oturma grupları, etkin aydınlatmalar ile bu caddemizidaha işlek hale getireceğiz. Çalışmalarımız Kurban bayramı öncesi tamamlanarakhalkımızın hizmetine sunulacak “dedi.