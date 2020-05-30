  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Kütahya’nın Emet ilçesine gelmek için alternatif olrak kullanılan yolların Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kontrolsüz gidişi önlemek amacıyla kapatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 08:17:32 -
Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Kütahya’nın Emet ilçesine gelmek için alternatif olrak kullanılan yolların Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kontrolsüz gidişi önlemek amacıyla kapatıldığı bildirildi.


Emet ilçesi Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, yaptığı açıklamda, ’’Köyümüz üzerinden Emet ilçemize giden tali köy yolları Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle izinsiz ve kontrolsüz olarak giriş ve çıkışların engellenmesi için Tavşanlı ilçe Hıfzıssıhha kurulu kararınca toprak dökülmek suretiyle kapatılmıştır. Tavşanlı ilçesi/Emet-Kışlademirli Köyü yolu ve Tavşanlı ilçesi/ Emet-Dereli Köyü girişi, ikinci bir karar alınana kadar açılmayacaktır’’ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı