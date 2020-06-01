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Aktüel

Emet ilçesinde pazar kurulmayacak

Kütahya’nın Emet ilçesinde Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Salı günleri kurulan sebzemeyve pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bu hafta da kurulmayacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 10:51:42 -
Emet ilçesinde pazar kurulmayacak

Kütahya’nın Emet ilçesinde Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Salı günleri kurulan sebzemeyve pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bu hafta da kurulmayacağı açıklandı.


Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, "İlçemizin sağlık sorunları, alınması gereken tedbirler ve bu doğrultuda yürütülecek faaliyetler görüşülmüş, alınan karar gereği her hafta salı günü kurulan ilçe pazarının, bulaş riski dolayısıyla 1 Haziran 2020 tarihinde de kurulmamasına karar verilmiştir" dedi.

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