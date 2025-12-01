Emektar tiyatrocu evini satti kanser oldu

Pandemi döneminde iki yıl kadar covid salgını nedeniyle salonlarla okullarda tiyatro yaptırılmaması borçlarının çoğalmasına vesile oldu. Bankalara olan borç taksitlerini ödeyemeyince yarım asırlık tiyatro hayatı boyunca satın alabildiği tek evini satıp kiracı olsa da borçlarını bitiremedi. Pandemi sürecinin bitmesinden sonra tiyatro işlerini toparlamaya başladığı esnada ülkemizin 11 şehrini yerle bir eden büyük güneydoğu depremi nedeniyle ülkemizin her şehrinde valiler tehlikeden dolayı uzun süre tiyatro yaptırmayınca bitmemiş olan borçları sebebi ile zor durumda kaldı. İmkansızlıklar vefasızlıklar ve üzüntülerle dolu bir süreci yaşarken çok kolay yorulmaya başladığını fark etti. Yaptırdığı tetkikler sonucu kan kanseri olduğu ortaya çıktı. Desteklerle ayakta durmaya çalışan Yeşilbağ’ın lösemi tedavisi devam ediyor. Çok sayıda yetişkin, gençlik ve çocuk oyunu yöneterek yerli ve de milli tiyatroya hizmet etmiş ve ödüller almış olan Yeşilbağ’a belediyelerle bakanlıklar ve diğer kurumlar sahip çıkmalıdır

Yönetmen İsmail Yeşilbağ 1976 yılında Fatih Milli Selamet partisi teşkilatı ve Fatih Akıncıları derneğince organize edilen ilk yetişkin oyunu “Şeyh Mirza”da ikinci başrolü oynadı. 1983'te ülkemiz de yerli milli değerlere bağlı kesimlerin gençliği tehlikelerden korumak için yaptığı çalışmalara “Büyük Hata” isimli oyunu yöneterek destek verdi. Emperyalistler Bosna'ya saldırınca “Haydin Bosna'ya” isimli oyunu sahneye koydu. Ruslar Çeçenistan’a saldırınca “Şeyh Şamil” oyununu yönetip turne yaptı. Ülkemizde 2010’dan sonra Osmanlı yılı ilan edilince “Orhangazi” oyununu sahneye koydu. Her yıl Malazgirt meydan savaşı ile ilgili programlar çoğalınca “Sultan Alparslan” oyununu sahneye taşıdı. İsrail Filistin ve Gazze'ye saldırılarını artırınca “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” oyunu ile sahnelerden emperyalistlere cevap verdi. Türkiye'miz Cumhurbaşkanımızın Başkomutanlığında El-bab ve Afrin’i fethedince “El-bab – Afrin Emret Başkomutanım” oyununu yönetip İstanbul ilçelerinde oynayarak destek verdi. Yavuz Sultan Selim köprüsü yapılmaya başlayınca “Yavuz Sultan Selim” oyununu sahneye koydu. 1970 sonrası sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli rollerinden birini oynadığı Mas-Kom-Yah (Mason Komünist Yahudi) oyununu ortalama 45 yıl sonra maziyi anmak için yöneterek yeniden sahneye koydu ama çok az oynayabildi çünkü o yıl pandemi başladı. Yönetmen İsmail Yeşilbağ, Gazze’de ki efsane mücadeleye dikkat çekerek destek vermek amacı ile sahneye koyduğu yetişkin oyunu “Sen Ben Yok Gazze Var” ve “Nasreddin Hocanın Mesajları” gibi çocuk oyunlarını sahnelemek için talep bekliyor.