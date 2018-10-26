Emekliye yeni zam! Oran yükselebilir

Tüm emekliler her ay net maaşlarıyla birlikte ek ödeme alıyor. Ek ödeme maaşın yüzde 4-5'i kadar oluyor. Maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlarda yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Maaş arttıkça ek ödeme tutarı da artıyor. Ocak'ta hem yüzde 5 oranından yararlanma sınırı değişecek hem de zamlı aylık üzerinden hesaplama yapılacağından ek ödeme tutarları yükselecek. Enflasyon tahminlerine göre bu sınır bin 264 liraya çıkabilecek. Bu durumda bin 264 liranın altındaki maaşlara yüzde 5, üstündekilere yüzde 4 ek ödeme verilecek.

Ayrıca oranın artırılması gündemde. Emeklilerden bu konuda telefon yağıyor. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemede oranın artık düşük kaldığını belirten emekliler, "Çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi'nde bile en düşük tutar 152 lira. Oran yükseltilsin" diyor. Türkiye Emekliler Derneği de ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten en az yüzde 8-9 seviyesine çıkarılmasını talep ediyor. Bu talep hayata geçerse emeklilerin gelirinde önemli artış yaşanacak. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan emeklinin aylık 80 liralık ek ödeme tutarı, oran yüzde 8 olursa 160, yüzde 9 olursa 180 liraya çıkacak..