Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Temmuz ayına yaklaşırken memur maaşı zammı ve emekli maaşı zammı detayları gündemde yer alıyor. Emekli maaşı ve memur maaşı zammında enflasyon rakamları etkisini gösteriyor.

Emekliye temmuzda ne kadar zam yapılacak?

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç emeklileri ilgilendiren detayları yazdı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mayıs ayında yüzde 0.89 oranında arttı. Bu oran, son üç yılın mayıs ayları içinde en düşük enflasyon oranı anlamına geliyor. TÜFE mayıs ayları itibarıyla 2018’de yüzde 1.62, 2019’da yüzde 0.95, 2020 yılında da yüzde 1.36 oranında arttı.

Beş aylık dönemdeki TÜFE artışı ise yüzde 6.39 oldu. 2004 yılından bu yana beş aylık dönem itibarıyla en yüksek enflasyon daha önce yine yüzde 6.39 ile 2018 yılında kaydedilmiş, 2008 yılında da yüzde 6.38 olarak gerçekleşmişti.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları zammı ocak ve temmuz aylarında, son altı aylık tüketici fiyat endeksindeki artışa göre yapılıyor. Memur maaşları ve emekli memurların aylıkları ise öncelikle toplu sözleşme zammına göre artırılacak. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen enflasyon, ocak ayında yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşarsa, aradaki fark memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılacak.

2003 yılından bu yana mayıs aylarında enflasyon ortalama yüzde 0.82 olarak gerçekleşti. Bu yıl mayıs ayındaki enflasyon 18 yıllık ortalamanın 0.07 puan üzerinde çıktı. 18 yıllık ortalamaya yakın olduğunu söylemek mümkün.

Son 18 yılın haziran aylarında ise 8 yılda düşüş, 10 yılda ise artış oldu. 18 yıllık ortalama artış yüzde 0.08 olarak gerçekleşti. Her ne kadar 18 yılın haziran ayı ortalama enflasyonu sıfıra yakın düzeyde olsa da 2018 yılında yüzde 2.61, 2020 yılında da yüzde 1.13 düzeyinde oldu.

Enflasyon haziran ayında, son 18 yılın ortalaması düzeyinde artarsa haziran ayında 6 aylık enflasyon yüzde 6.44 olacak.

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandığında yaptığımız projeksiyonda ise haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 6.43 olarak öngörülmüştü.