Emekliye Temmuz zammı ne kadar? Temmuz 2019’da emekli zam ne kadar?

2019 Temmuz emekli zammı belli oldu mu? 2019 SSG, Bağ-Kur emekli zam oranında son durum. Emeklilerin gözü kulağı Temmuz 2019 zammında. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Ocak 2019’da ne kadar zam alacağı son dakika olarak netleşmeye başlandı. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019’un ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Peki 2019 temmuz zammıyla beraber emekli maaşları ne kadar olacak? Doğum izni ücreti 2019 son dakika ne kadar oldu?

Emekli maaş zammını belirleyecek olan enflasyon açıklandı

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranını belirlenmesinde etkili olan Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı ve 2019 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK açıklamasına göre enflasyon ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16, martta yüzde 1.03, nisanda yüzde 1.69 ve mayısta da yüzde 0.95 arttı. 5 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 4.98 oldu.

Memur ve emeklilerin 2019 yılında ne kadar zam alacak?

TÜİK, 2018 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan bu veriyle 6 aylık enflasyonu yüzde 5.01 olarak açıkladı. Son dakika enflasyon rakamlarına göre memur emeklisi yüzde 6.01 zam alacak. İşçi esnaf ve çiftçi emeklisi yüzde 5 zam alacak.

Temmuz zammıyla birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Bu zamlarla en düşük memurun maaşı 3 bin 224 liradan 3 bin 417 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisinin aylığı da 2 bin 297 liradan 2 bin 435 liraya yükselecek. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise sadece bu yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranı kadar yani yüzde 5.01 zam alacaklar. Yeni zamların ardından en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 130 liradan bin 186 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 376 liradan bin 445 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da bin 298 liradan bin 363 liraya çıkacak.

Ocakta en düşük emekli maaşı ne kadar olmuştu?

2019 emekli zamları belli oldu mu? Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı’ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak. SSK ve BAĞ-KUR'luların maaşına yapılacak zam ve ek ödeme artışı ile birlikte 108,68 TL ile 541,36 TL artış bekleniyor. Ek ödemesiz maaşlar şu şekilde olacak:

1.500 TL olan maaşı 1.659,60 liraya,

2.000 TL olan maaşı 2.212,80 liraya,

3.000 TL olan maaşı 3.319,20 liraya,

3.500 TL olan maaşı 3.872,40 liraya,

4.000 TL olan maaşı 4.425,60 liraya,

4.500 TL olan maaşı da 4.978,80 liraya kadar ulaşacak.

2018 emekli maaşları

Net maaş 2.500 TL

Ek ödeme 100 TL

Ek ödemeli maaş 2.600 TL

2019 asgari ücret ve AGİ zammı belli oldu!

2019 asgari ücret net 2.020 TL oldu. 2019 Asgari geçim indirimi AGİ bekar için AGİ 191 lira olarak belirlendi.

İşte AGİ son dakika fiyatı

Bekar çalışan

AGİ 191.85 TL olacak.

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL