Emekliye temmuz zammı ne kadar olacak? 2019 emekli temmuz ek zam oranı

Milyonlarca emekli, Emekliye ek zam ne kadar? Emekliye 2019 temmuz zammı ne kadar olacak? Ek ödeme tutarları ne kadar olacak? sorularının yanıtını merak ediyor. Emekli ek ödeme zamları ve maaş zamları ile ilgili son dakika açıklamaları da gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar peş peşe gelen açıklamaları sorguluyor. Bu ay açıklanacak Temmuz ayı zammı ile birlikte yüzleri gülecek olan emekli vatandaşların ek ödemelerine de zam gelecek. Peki. temmuz emekli ek zammı ne kadar olacak? İşte bu sorunun yanıtı...

Emekliye son dakika ek zammı! Milyonları ilgilendiren zam haberi ayrıntıları belli oldu. Vatandaşlar, ‘Emekliye ek zam ne kadar? Emekliye temmuz zammı ne kadar olacak?’ sorularına yanıt arıyor. Bu ay açıklanacak Temmuz ayı zammı ile birlikte yüzleri gülecek olan emekli vatandaşların ek ödemelerine de zam gelecek. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.99, memurların ve memur emeklilerinin ki yüzde 5.99 olarak çıktı. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmine göre de SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 6.7, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7.7 zam yapılabilecek. Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için zamlanacak. Peki ek ödeme tutarları ne kadar olacak? İşte 2019 Temmuz ayı emekli maaşı zamları ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde yer alıyor…

BİN TL'YE BİN 120 TL

Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için zamlanacak.

Eğer memur maaş katsayısındaki artış Temmuz'da tahmin edildiği gibi yüzde 7,7 olursa, yeni sınır bin 224 lira 81 kuruştan bin 319 lira 12 kuruşa ulaşacak. Yani maaşı bin 319 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek.

Örneğin; net maaşı bin lira olan bir SSK emeklisi bin 50 lira alıyorken; Temmuz zammı yüzde 6.7 olursa net maaşı bin 67 liraya, eline geçecek para bin 120 liraya çıkacak.

SSK, Bağ-kur ve memur emeklisi Temmuz maaşı ne kadar olacak?

Emekliler maaşlarının haricinde her ay yüzde 4 ve yüzde 5 oranında ek ödeme alıyor.

Zamlarla birlikte ek ödeme de artırılıyor.

Milyonlarca emekli gözünü Temmuz zammına çevirdi. Temmuz ayında tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Yüzde 5 ek ödemeden yararlanmak için maaş sınırı da bin 319 liraya çıkacak. Peki emekli maaşına yapılacak Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni ek ödeme tutarları ile birlikte maaşlarda ne kadar artış görülecek?

Takvim'de yer alan habere göre, memur ve memur emeklilerinin dışında SSK ve Bağ-Kur emeklileri de temmuzda zamlı maaş alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını 6 aylık enflasyon belirleyecek. Emeklilerin ayrıca maaşlarının yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemelerinin tutarları da temmuzda yükselecek

TOPLU SÖZLEŞME

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesinin de 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Ağustosta 3 milyon memuru ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri de yapılacak. 2020 ve 2021'in Ocak ve Temmuz aylarında yapılacak zam oranları belirlenecek.

438 TL AİLE YARDIMI

Milyonlarca memurun temmuzda hem maaşı hem de her ay aldığı aile yardımı artacak. Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278.69, 0-6 yaş çocuk için 65.30, 6 yaş üstü çocuk için 32.65 lira veriliyor. Bu tutarlar temmuzda en az eş için 292.62, 0-6 yaş arası çocuk için 68.56, 6 yaş üstü çocuk için 34.28 liraya çıkacak. Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 361.18 lira ek ödeme alabilecek. Yüzde 5'lik artışa göre; eş yardımı 292.62, 0-6 yaş çocuk parası 68.56, 6 yaş üstü çocuk parası 34.28 liraya çıkacak. Eğer temmuz zammı yüzde 7 olursa da eş yardımı 298.20 lirayı bulacak..

AĞUSTOSTA BİN TL

4 5-9 AĞUSTOS: Bin lira bayram ikramiyesi verilecek. 4 1-30 AĞUSTOS: 3 milyon memur 2 milyon emekli için toplu sözleşme yapılacak

Ayda 361 TL aile yardımı

Emekli ikramiyesinde artış

Her ay enflasyon farkı.